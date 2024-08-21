兒在自家店鋪幫忙遭客人質疑虐待 母怒嗆對方：有什麼毛病？

家裡經營店舖，請孩子一起幫忙是再正常不過的事，除了能減少店內的負擔外，也能提前訓練孩子獨立的技能。但有店家卻遭到客人質疑虐待兒童，還叫小孩去打113求助，母親氣得怒嗆：「我不懂這樣打擊驚嚇一個小孩到底有什麼毛病？」

一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，表示自己就讀小五的兒子平常來店裡幫忙，不會讓他做太危險的工作，就是寫完功課幫忙收餐、擦桌子。有些客人都會誇他很乖很懂事，常客有時也會買點小東西送他。

但日前有一組中年客人突然拉著兒子問他幾歲，並碎唸「沒錢就不要生小孩」，還指控原PO他們虐待兒童、叫孩子打113求助。見兒子被嚇哭躲到廚房後，原PO出來了解狀況，卻被對方罵了一頓，讓她氣得怒嗆，「我不懂這樣打擊驚嚇一個小孩到底有什麼毛病？」

原PO感嘆，「我們一家子打拚營業一間小店，沒作奸犯科、正正當當，我不覺得我們有什麼錯，雖然沒能力給孩子過最好的生活，至少我的孩子懂得什麼是知足感恩。或許我沒他們有錢，她的小孩在家連家事也不用做跟我沒關係，但拿你們的觀念硬套在別人頭上就是無理」。

網友看到後紛紛留言安慰，「小朋友這樣很棒啊，家裡在做生意從小就願意幫忙，也可以知道爸爸媽媽上班的辛苦」、「小孩學會幫忙有什麼不對？是那個人管太多」、「從小幫忙工作、分攤家裡事情長大的孩子，同理心會多一點」。