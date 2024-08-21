喝一口秒回成功嶺！他憶當兵必購「1飲料」超商卻買嘸：好喝到不輸手搖飲

當兵是大部分台灣男性的共同回憶，想起這段青蔥歲月，你會懷念在烈日下辛苦的操練，還是在放風時投下販賣機，喝下一口飲料的小確幸？一位網友就提到，自己還在成功嶺新訓時，每次都會投幣購入「1款飲料」，僅需銅板價卻「好喝到不輸給手搖飲」，不過退伍後，卻發現超商並沒有進貨。貼文發布後，也引起其他男網友的共鳴。

一位網友在臉書社團「爆廢公社」發文，憶起自己當兵最常喝的一款飲料，原PO曬出一張照片，表示在成功嶺的三個多月，每每到販賣機前都會購入這款阿薩姆奶茶，並大讚它不只價格實惠，還「好喝到不輸給手搖飲」。不過離開營區後，想喝一口奶茶，回味當兵的歲月也不容易，原PO指出，這款阿薩姆奶茶在一般的超商買不到，「現在只剩小北百貨、全方位、寶雅有賣」。

而這款令原PO回味不已的奶茶，是匯竑國際公司旗下品牌的「阿薩姆雙茶會奶茶」，以黃金比例結合兩種經典茶品，融合鐵觀音烏龍茶的醇香，以及阿薩姆奶茶的濃郁。

貼文曝光後，喚醒不少男網友當兵的記憶，直呼「好喝」、「還有韋恩咖啡」、「雙茶會有一陣子我很愛喝」、「還有金車系列」、「草莓奶才是回憶」；也有網友分享購入的通路，指出「雜貨店也有，還有哈密瓜奶茶，超好喝」、「官網有」、「大盤大五金百貨大賣場，所有口味都齊全，還有楓糖腰果口味跟哈密瓜口味，超屌的」、「代購店、區域型便利店都有賣唷」。

不過也有人笑稱，「以前的比較好喝，現在看到買來都想吐」、「可能你喝的是一種回憶的味道」、「不知道你什麼時候當兵的，這個已經跟當兵時的不一樣了」、「沒東西喝的時候什麼都好」、「其實沒那麼好喝，但是最起碼比水好喝，只要你一個禮拜不喝手搖飲，大熱天喝到這個都覺得是人間美味」。