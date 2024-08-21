暑假帶孩子國旅住一晚破萬 他氣炸喊「寧願當天來回」

暑假期間，許多家長會選擇帶孩子到各縣市遊玩，度過一個難忘的假期。不過日前有網友抱怨「國旅太貴」，他找了超過30間所有2-3星等級的房子，發現連不合法的日租套房價格都動輒破萬，讓他直呼「是我們太窮不該過夜嗎？」

一名家長在臉書社團「爆怨公社」發文表示，暑假接近尾聲，因為工作與家庭休假時間難以配合，實在擠不出5-7天出國旅遊，於是趁著週末想在台灣旅遊。不過他抱怨「沒想到想訂2家庭（四大四小）的房子，用了各大平台，找了超過30間2-3星的飯店，不合法的日租套房都詢問了，雖然有很多空房可以訂，但價格讓人匪夷所思，一度懷疑顯示的是日幣還是台幣」。

原PO指出，連不合法的日租套房價格都要破萬，兩天一夜住的地方是「大門進去的整層客廳」，一個樓梯往上的夾層是通鋪，完全沒有任何門，夾層通鋪只能剛好塞滿8張雙人床墊，床墊擺上去完全無路可走，必須跪著或踩著床墊才能出去。客廳只有一張小的方形桌、兩組沙發、衛浴一套，沒有廚房、洗烘衣機，也沒有附早餐、停車場，讓他驚呼「這樣怎麼好意思開一晚破萬的價格？」

最後他氣憤指出，「千錯萬錯都是我們的錯，是我們太窮了，住不起就不該過夜的，所以我們家累一點輪流開車，當天來回就好了，國旅掰掰」。

對此，許多網友共鳴，「我上禮拜4個人去花蓮玩，住了一晚2萬多，政府貼心的補助了1000元，很溫馨」、「你一張雙人床估2500元，就是現在的價格」、「真有錢玩國旅，我現在都出國玩了」、「這筆省下來，先訂明年暑假的機票，事先規劃一下，肯定回憶滿滿」、「很正常，有問題的是那些平台，我也遇過雙人房一晚3萬多起跳，還是很普通的旅館，完全莫名奇妙」、「假日4人房也有2000-3000元的，訂2間4人房也大概6000-7000元左右，看你怎麼找」。