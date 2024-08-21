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是在清垃圾？他在物資站領到發霉麵包 見有效期限氣炸：不被尊重

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在物資站領取一袋麵包，隔天卻發現裡面早已發霉了。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」
有網友在物資站領取一袋麵包，隔天卻發現裡面早已發霉了。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」

許多地區會設立食物銀行物資站，讓生活上有困難的人還是能夠填飽肚子，但二手物品與垃圾的差別總在一線之間。有網友在物資站領了一袋麵包，回家卻發現效期已被塗銷，麵包內部發霉的很嚴重，讓他感到不被尊重，也提醒大家：「一定要看好物資的效期及食物的外觀是否異常」。

一名網友在FB社團「爆廢公社」中發文，自己前一天到楊梅大成市場領物資，早上將麵包取出要加熱時，卻發現麵包側邊嚴重發霉，且有效期限被奇異筆塗蓋住了，他感嘆表示：「雖然我們領的物資是政府給的，但是也不能看不起我們這些低收的家庭啊，如果孩子吃了拉肚子或是生病怎麼辦？」他也提醒有領取物資的長輩回去要多加注意。

除了發霉之外，麵包的有效期限也被奇異筆塗蓋著。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」
除了發霉之外，麵包的有效期限也被奇異筆塗蓋著。圖／擷取自FB社團「爆廢公社」

貼文曝光後有網友留言回應，「這就是為什麼很多店家寧願丟掉也不送人，因為～為善可能為自己帶來麻煩」，許多公家機關都改發送泡麵、奶粉、米、罐頭等乾糧，就怕熟食類物品會容易因氣候而腐壞，「這種熟食物品太容易砸鍋，沒掌聲會換到一身腥」。

也有網友感嘆，少數沒有良心的民眾會將捐贈當成清理家中垃圾，「現在很多人把捐贈當成清家裡垃圾，反而造成工作人員和接受方的很多困擾，導致原本的善意有點偏掉了。很多人覺得捐這種過期物資算是做好事兼惜物，但實際上這份不合格的物資，反而會剝奪這些人接受正常捐贈的機會，老實說這跟放生毒蛇一樣，只會造成傷害」。

低收入戶 地方政府 愛心餐 食物銀行

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