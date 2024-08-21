快訊

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

AMD研發中心將落腳何處？ 經濟部證實「這2縣市」成大贏家

逛全聯驚見客人將狗放推車裡 網友崩潰喊：屁股還貼底部

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨有顧客將狗狗放在全聯的購物推車裡。圖擷自爆怨公社
一名網友抱怨有顧客將狗狗放在全聯的購物推車裡。圖擷自爆怨公社

全聯超市是許多家庭採買生鮮雜貨的首選，不過日前有網友發現「有一家人把狗放在推車上購物」，看到狗狗的肛門貼在推車底部覺得很不衛生，告知店員後，店員也沒有積極處理，客服只說會「柔性勸導」，讓原PO無奈表示，「就算是導盲犬也不會坐進推車裡吧」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有去過全聯的人都知道，全聯的購物推車是客人推回原處，所以沒有經過店家消毒，但他日前直擊有戶人家把狗放在推車裡購物，其他客人勸告後，飼主依然故我。後來原PO跑去請店員處理，兩位店員商量後回應「他們進來時我沒看到」，原PO無奈指著飼主回「現在我指給你們看了，快去處理啊！」

不過20分鐘過去，飼主都逛完結帳了，也沒有任何店員制止，甚至在排隊時，看到女飼主疼愛的對狗說「要乖喔！下次再吵不帶你來」，讓原PO崩潰表示，「狗可以坐在全聯的購物推車嗎？牠的肛門貼在推車底部耶！」事後他寄信給全聯，客服只回信「會柔性勸導」，讓他無奈表示，「狗不能進全聯吧，除非導盲犬，就算是導盲犬也不會坐進購物推車裡吧」。

文章曝光後，引發網友評論，「客人會摸完狗又去摸商品」、「我記得全聯是不能推寵物進去的」、「我們家這邊的全聯有給寵物專屬小推車，但不是每一間都有」、「真的滿噁心的」、「上禮拜我要去採買的時候，也有一位領班在全聯擦狗大便，還被其他客人踩到，有些客人真的很沒公德心」、「自己帶狗狗專用的推車我可以接受，但用全聯的推車就不可以了，畢竟這種商品推車是大家共用的」、「愛狗是客人的自由，但自私影響到別人了，應該要顧及其他使用人」。

全聯 寵物 推車 狗狗

延伸閱讀

工作第1天舊傷復發…她想離職憂不禮貌 網勸：別浪費雙方時間

裝避孕器會導致月經不來？名醫指「觀念錯誤」：別被片斷化資訊誤導

彎腰露胸、蹲下露內褲 他好奇「女生不介意走光」？網：露的是自信

2330是下班時間？他問如何向學生解釋台積電多操 網：和實驗室相比是養老

相關新聞

暑假帶孩子國旅住一晚破萬 他氣炸喊「寧願當天來回」

暑假期間，許多家長會選擇帶孩子到各縣市遊玩，度過一個難忘的假期。不過日前有網友抱怨「國旅太貴」，他找了超過30間所有2-3星等級的房子，發現連不合法的日租套房價格動輒破萬，讓他直呼「是我們太窮不該過夜嗎？」

逛全聯驚見客人將狗放推車裡 網友崩潰喊：屁股還貼底部

全聯超市是許多家庭採買生鮮雜貨的首選，不過日前有網友發現「有一家人把狗放在推車上購物」，看到狗狗的肛門貼在推車底部覺得很不衛生，告知店員後，店員也沒有積極處理，客服只說會「柔性勸導」，讓原PO無奈表示，「就算是導盲犬也不會坐進推車裡吧」。

是在清垃圾？他在物資站領到發霉麵包 見有效期限氣炸：不被尊重

許多地區會設立食物銀行、物資站，讓生活上有困難的人還是能夠填飽肚子，但二手物品與垃圾的差別總在一線之間，有網友在物資站領了一袋麵包，回家卻發現效期已被塗銷，麵包內部發霉的很嚴重，讓他感到不被尊重，也提醒大家：「一定要看好物資的效期及食物的外觀是否異常」。

赴日旅遊被當地人撞 他憂排擠觀光客很嚴重…網友解答「步調不一樣」

暑假期間不少家庭會選擇出國旅遊，探索異國不同的美景與文化，但就有網友帶小孩到日本札幌旅遊，遭到當地人惡意對待，讓他感到擔憂：「當地人是否對外來觀光客排擠已經惡化到危及安全的程度了？」

國旅像盤子…不如出國玩？網狂推「台灣必去2景點」：超級震撼

隨著疫情趨緩，各國國門開放後，許多人會選擇出國玩，國旅的時間越來越少，造成像是墾丁等知名景點觀光業雪崩式下滑。近日有網友好奇問，台灣有哪些景點是推薦一定要去一次的，最多人點名這兩個地方。

用飯店毛巾擦地板？業內人認了 網反應兩極「房務朋友叫我自備」

外出住飯店時，人們一般會比較注意床鋪是否整潔，比較不會關注毛巾、浴巾等用品的情況。近日有網友聽說有些飯店的房務會用毛巾擦桌子地板，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。