逛全聯驚見客人將狗放推車裡 網友崩潰喊：屁股還貼底部

全聯超市是許多家庭採買生鮮雜貨的首選，不過日前有網友發現「有一家人把狗放在推車上購物」，看到狗狗的肛門貼在推車底部覺得很不衛生，告知店員後，店員也沒有積極處理，客服只說會「柔性勸導」，讓原PO無奈表示，「就算是導盲犬也不會坐進推車裡吧」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有去過全聯的人都知道，全聯的購物推車是客人推回原處，所以沒有經過店家消毒，但他日前直擊有戶人家把狗放在推車裡購物，其他客人勸告後，飼主依然故我。後來原PO跑去請店員處理，兩位店員商量後回應「他們進來時我沒看到」，原PO無奈指著飼主回「現在我指給你們看了，快去處理啊！」

不過20分鐘過去，飼主都逛完結帳了，也沒有任何店員制止，甚至在排隊時，看到女飼主疼愛的對狗說「要乖喔！下次再吵不帶你來」，讓原PO崩潰表示，「狗可以坐在全聯的購物推車嗎？牠的肛門貼在推車底部耶！」事後他寄信給全聯，客服只回信「會柔性勸導」，讓他無奈表示，「狗不能進全聯吧，除非導盲犬，就算是導盲犬也不會坐進購物推車裡吧」。

文章曝光後，引發網友評論，「客人會摸完狗又去摸商品」、「我記得全聯是不能推寵物進去的」、「我們家這邊的全聯有給寵物專屬小推車，但不是每一間都有」、「真的滿噁心的」、「上禮拜我要去採買的時候，也有一位領班在全聯擦狗大便，還被其他客人踩到，有些客人真的很沒公德心」、「自己帶狗狗專用的推車我可以接受，但用全聯的推車就不可以了，畢竟這種商品推車是大家共用的」、「愛狗是客人的自由，但自私影響到別人了，應該要顧及其他使用人」。