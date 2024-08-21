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赴日旅遊被當地人撞 他憂排擠觀光客很嚴重…網友解答「步調不一樣」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，日本人生活步調比較快，有可能是很不喜歡被擋路，才會用衝撞來爭取自己的用路權。示意圖／ingimage
網友認為，日本人生活步調比較快，有可能是很不喜歡被擋路，才會用衝撞來爭取自己的用路權。示意圖／ingimage

暑假期間不少家庭會選擇出國旅遊，探索異國不同的美景與文化，但就有網友帶小孩到日本札幌旅遊，遭到當地人惡意對待，讓他感到擔憂：「當地人是否對外來觀光客排擠已經惡化到危及安全的程度了？」

一名網友在PTT論壇以「在札幌車站旁被中年路人言語攻擊」為題發文，說明自己帶著兩個小孩到訪日本札幌車站，晚上八點的街道人煙稀少，當時他手上抱著兩歲幼兒走在人行道上，卻遭到一名中年男子從後方撞擊，撞擊後還轉頭狠啐了一聲，似乎是怕他沒有聽到。突如其來的惡意攻擊讓原PO感到十分擔憂，詢問網友：「當地人是否對外來觀光客排擠已經惡化到危及安全的程度了？」

貼文發布後不少網友留言回應，碎念這種事情隨處都有可能發生，並不需要太過緊張，「放寬心，到哪都有偏激的人，到陌生的環境還是要隨時保持人身安全，特別是你有帶小朋友」、「應該不是看你外國人，若你都沒開口的話，就是想嘖你要好好走路，不要亂換方向」。

也有人分享自己曾遭遇過類似的事情，「六月在大阪跟朋友騎LUUP（電動滑板車），後來有日本人騎車追上來罵說我們速度太快。哈嘍…我們騎在馬路上？」、「之前在澀谷知名路口，我目睹日本年輕女孩不顧前方有人，直接迎面撞翻一位觀光客阿姨，只回頭撇一眼、碎嘴一句就快步離開了」。

網友認為，日本人生活步調比較快，有可能是很不喜歡被擋路，才會用衝撞來爭取自己的用路權，「我自己在路上遇過幾次，即使是站在路緣研究地圖，也會被不耐煩的日本人肩擊，只能自己多注意了」、「其實不是愛撞人，我自己的觀察是走太慢了」。

出國旅遊 外國人 日本 觀光客

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