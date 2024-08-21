國旅像盤子…不如出國玩？網狂推「台灣必去2景點」：超級震撼

隨著疫情趨緩，各國國門開放後，許多人會選擇出國玩，國旅的時間越來越少，造成像是墾丁等知名景點觀光業雪崩式下滑。近日有網友好奇問，台灣有哪些景點是推薦一定要去一次的，最多人點名兩個地方。

網友在PTT發文指出，最近看到很多人又在吵國旅的議題，大家都說國旅根本盤子價，出國玩也不會比國旅貴多少，因此寧願選擇出國玩。

原PO表示，看了大部分人的討論都在講花費，但幾乎沒有人在聊景點，他也納悶「難道台灣沒有值得一玩的景點嗎？」，他自己認為阿里山很值得去玩一趟，空氣好人也不多，不管是氛圍還是體驗都不錯，對於整天在都市生活的人是很棒的放鬆，並好奇其他人「有推薦的景點嗎？」

不少人也一樣推薦阿里山，「是真的不錯」、「我也同意阿里山，要去看日出」、「阿里山大推」、「阿里山其實很大，不僅限『森林遊樂區』而已」。

另外也有很多人推薦太魯閣，「去過一次看到鬼斧神工，真的超震撼！」、「花東其實都很棒！」、「太魯閣+1，太魯閣晶英寄來廣告，經過180天的休養，10月要再度開始營業了」。