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用飯店毛巾擦地板？業內人認了 網反應兩極「房務朋友叫我自備」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友聽說有些飯店的房務會用毛巾擦桌子地板，引起熱議。圖／ingimage
近日有網友聽說有些飯店的房務會用毛巾擦桌子地板，引起熱議。圖／ingimage

外出住飯店時，人們一般會比較注意床鋪是否整潔，比較不會關注毛巾、浴巾等用品的情況。近日有網友聽說有些飯店的房務會用毛巾擦桌子地板，引起熱議。

原PO在PTT以「飯店房務真的會用毛巾擦地板桌子嗎？」為題發文，表示自己聽說有些房務為了節省時間，會在客人退房後直接用飯店毛巾擦桌子、地板，甚至會拿來打掃廁所，反正之後統一煮沸漂白，會「整條漂漂亮亮、膨膨鬆鬆地送回來」。原PO想知道這是否屬實，「難道連五星飯店也會這樣」，也好奇有沒有人出門都自備毛巾。

文章引來大量網友留言，不少人親眼目睹過這種行為，「親眼看過，不知道是不是普遍情形，但反正洗乾淨就一樣？只是精神上過不去」、「曾經看到房務滿手東西然後用腳踩著一坨毛巾在走道拖行，注意到我才蹲下想辦法撿起」。

有業內人士表示，真的會有這種情況，「是，有去打過工，擦馬桶再擦其他地方，有的人用馬桶習慣不好你知道的，當天試做完我就沒再去了，實在太噁了，弄完每間都『看起來很乾淨』」、「會，做過飯店房務，公司只給兩條抹布，叫我們擦20間房間當然不夠，同事都用房間毛巾擦」。但也有人表示反對，「我打工的民宿不會拿毛巾跟浴巾擦地板跟桌子，擦浴室跟擦房間所使用的抹布也都是分開的」。

也有網友認為，有經過高溫消毒就可以放心使用，「都會高溫清潔消毒，很乾淨的」、「就都消毒了啊」、「飯店的毛巾是進專業工廠高溫殺菌洗的，怕是旅館自己隨便洗的那種，不擦也沒好哪裡去」、「送洗回來比你家的還乾淨好嗎」。

還有網友表示自己會選擇自備毛巾，「朋友是飯店房務，叫我自己帶毛巾」、「都不敢用飯店毛巾，睡覺也會帶攜帶床單。不喜歡外宿，即使五星飯店也沒自己家乾淨」、「擦臉的還是自己帶比較保險」、「上次住飯店隔天臉上長病毒疣，再也不敢用飯店毛巾擦臉了」。

PTT 廁所 毛巾 飯店

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