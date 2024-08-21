外送員收150元現金沒檢查…事後一看「怪怪的」 網狂賀：賺爛

隨著民眾使用外送的頻率變高，外送員遇到的奇妙經驗也增加了。最近有一名外送員送餐後，收到了客人給的150元，但因為急著送下一單沒有仔細看，後來才發現裡面混了一個非台幣的硬幣，但其他人看到則大讚「賺到了」。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指出，他在送餐時，收到了客人給的150元現金，是一張100元加上五個10元硬幣，但因為急著要送下一單，因此只對了金額後就匆匆走人，沒想到後來發現裡面「有一枚硬幣怪怪的」。

仔細一看，這名硬幣是日圓的500元，不少網友看到也直呼「賺到了！」、「真好」、「賺爛」、「這小費給的很慷慨」、「賺了！500日圓折合台幣也有大約100元」、「算賺了，一趟路跑去換都超過」、「我之前也收過，當收藏」。

也有人分享自己悲痛的經驗，「你還沒收過湯姆熊的遊戲幣，50元裡面有三個，當天賠慘了」、「一港幣比較可惡，完全用不到」、「我拿過韓元，賠死」、「我買便當…找一元人民幣」、「我也遇過，偶爾發生」。