跟團去富國島3分之1是小孩…她怨整天忍受哭鬧尖叫：不能自由行嗎？

暑假許多家長會帶孩子出國旅行，越南富國島是近年熱門的旅遊地之一。一名網友發文抱怨，稱近日和男友去富國島旅行，團內有3分之1是小孩，全程不斷哭鬧、尖叫，讓她不堪其擾，忍不住抱怨：「拜託不要帶嬰兒出國跟團，真的超可怕」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己上禮拜跟男友去富國島玩五天，因為之前都沒去過越南的關係，因此是跟團去的，他們跟的團蠻大團的，總共36個人，其中3分之1是小孩，有兩個是要抱在手裡的嬰兒。

原PO表示，上飛機就是惡夢的開始，嬰兒整天不停的「哭鬧加尖叫」，無論是在飛機上、車上還是餐廳，其他人都不能好好吃飯睡覺，都要忍受嬰兒哭鬧，真的超可怕的，讓原PO不禁抱怨：「帶嬰兒不能自由行嗎？影響到所有人真的很不OK」。

此文一出，網友們紛紛表示沒有規定，沒辦法限制他們，「那也沒辦法，他也沒有違反規定，就像出去玩，隔壁房間吵整晚，我也沒辦法限制他什麼，只能說跟團會有的風險，不然就走高價一點的團，算你運氣不好了」、「他自由行你也是會嫌坐飛機吵到你啦，只能說旅行社跟航空公司都沒有拒絕嬰兒，這本來就是要自行評估的風險之一」。

也有網友建議原PO試試自由行，或是自備耳塞，「我認真提議，機場應該全面擺設耳塞、耳罩，當你看到報到處很多嬰幼兒時，請立刻購買」、「那不會換你自由行喔」、「他們要不要去是他們的自由，你可以去報2人團啊～就沒人打擾你了」。