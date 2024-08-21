台東熱氣球退燒「氣球比人多」？他疑惑明明辦得很好 網揪敗筆：去一次就夠

台東熱氣球嘉年華是台東相當有特色的觀光活動，每年都吸引不少遊客前往。近日卻有網友發文，發現台東熱氣球似乎開始「退燒」了，並好奇詢問網友原因。

原PO在PTT以「台東熱氣球為什麼也退燒了？」為題發文，表示自己以前參與過台東熱氣球嘉年華，認為場地、風景都很好，熱氣球也蠻漂亮的，整場活動辦得很好。但原PO發現這幾年台東熱氣球也開始退燒了，今年甚至有人說「氣球比人多」，這讓他好奇原因，也想知道為什麼人們不想去台東玩了。

文章引來大量網友留言，不少人認為活動沒有新意，「每年都差不多」、「去過一次就夠了」、「太遠了，而且那邊很無聊，吃也沒好吃的，玩也沒好玩的，就看熱氣球拍照而已」、「都是一樣的東西，去年看了今年幹嘛去」、「因為活動很無聊500元，升上去然後下來，很難騙你第二次，不像高空彈跳起碼還有刺激感」、「熱氣球那個活動很棒，但是週邊沒有配套，位置偏遠，你一個地方沒有待一整天的價值，最後就會淪為拍照打卡的一次性地點」。

還有網友認為同樣是熱氣球，國外的比較好玩，「國外也差不多錢，可是風景差很多吧。埃及帝王谷坐熱氣球真的終身難忘」、「寧願去土耳其好嗎」、「熱氣球體驗不如去國外，還可以飛行一段距離」、「我去卡帕可以到處飛在台灣只能坐電梯」。

也有網友認為東部交通本就不便，近期又地震頻繁，自然沒有遊客，「台灣東部交通真的不方便，而且現在又有地震影響，整個觀光垮了」、「蘇花一天只放行三次且時間短，台鐵又單線雙向，平均誤點超過半小時」、「地震沒人想走花東下去了」、「太遠，花東火車又怕怕的」。