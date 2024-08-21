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「在美國更不自由」 她訴留學孤單心情：台灣人社群太緊密了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文，表示自己本懷抱夢想和新奇感到美國留學，但這段旅程，卻讓她感到格外孤單。示意圖／ingimage
一名女網友發文，表示自己本懷抱夢想和新奇感到美國留學，但這段旅程，卻讓她感到格外孤單。示意圖／ingimage

出國留學是許多年輕學子的夢想，然而能不能適應國外生活，也是嚴峻的考驗。一名女網友發文，表示自己本懷抱夢想和新奇感來到美國留學，但這段旅程，卻讓她感到格外孤單，「沒有什麼自由意志、沒有什麼追夢的感覺，從沒想像這個地方比台灣更不自由」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己留學回來，剛回台灣工作，但對未來真的很迷茫，對未來的想像好像只剩下買房、投資以及遙不可及的另一半。原PO表示，其實她從去美國到離開美國，「沒有一刻是感到不孤單的」，因為她始終覺得這趟旅程沒有什麼自由意志、沒有什麼追夢的感覺，這真的是種很深刻的孤單，這種心情無法與人分享。

原PO回憶，也許是她不敢去闖，覺得她來到最自由的美國國土卻沒學會自由地做自己，她沒有學會拒絕他人邀約，去跟自己真的想交好的人當朋友、沒有學會不顧他人眼光，去做自己想要嘗試的事，並且，在美國大學台灣人社群實在「太緊密了」，緊密到喘不過氣，一舉一動都被他人檢視著，口耳相傳，感覺「比台灣更不自由」。

原PO承認，除了少數去外州旅遊外，這段日子大概是她過得最不開心的日子，她也認清自己，不要太快跟一個人太熟，要有底氣做自己，「想做什麼就去做」，同時也感慨，在台灣聽到美國流行音樂時，還是忍不住回想起公路旅行中沿路無窮無盡的草原與峽谷、大城市。

此文一出立刻引起熱議，網友紛紛留言鼓勵原PO，希望她活得自在就好，「多數人都無法想清楚自己在做些什麼、為了什麼而努力，擁有這麼深刻的反思，想必你是個思緒豐富、情感細膩的人。越多感受越能找到自己的理想狀態，加油！」、「我看你的描述，覺得蠻多都是個性上的煩惱，跟在哪一個國家無關，只是在異地，這些感受容易被放大」、「不用管別人怎麼看，做自己」。

也有不少人分享自己留學的經歷，「圈子混錯很容易不開心，出國之後我都避開那種集體意識強的華人圈圈，舒服自在」、「心路歷程跟我也太像，我也是去了半年後人際關係受挫，開始學會做自己，不再討好人」、「我直接不特意交朋友 自己過得更爽」。

留學

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