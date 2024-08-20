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女沒買新自強號車票竟還要求別人換座 網提醒：確認對方票證避麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵EMU 3000型新自強號。圖／台鐵公司提供
台鐵EMU 3000型新自強號。圖／台鐵公司提供

台鐵的搭乘方式十分多元，除了一般現場購票之外，也可以使用電子票證及悠遊卡，但若未依照規定購票乘坐指定列車，則有可能被要求多補百分之五十的票價。就有網友搭乘新自強號時，遇到隔壁乘客要求交換座位，後來才發現對方根本沒有購買車票，讓她十分傻眼。

一名網友在FB社團「匿名公社」中發文，某天搭乘台鐵新自強號（EMU 3000），隔壁的女子詢問她是否能夠交換座位，表示想坐在靠窗的位置，而原PO習慣靠窗座位因此拒絕了對方，對方見換位不成便沒禮貌的「嘖」了一聲開始滑手機，到下一站時有乘客來要求讓位，才發現該名女子根本沒有購買車票，讓原PO十分傻眼。

貼文發布後網友紛紛在底下留言，「妳沒有自言自語：沒有票還要換什麼座位，嘖」、「臉皮不是普通厚」、「在她離開之前補一句『沒坐票還敢坐喔』，大聲一點就好了」、「（農曆）7月可以跟她說，妳的伙伴也喜歡看夜景，嚇鼠她…」、「感謝分享霸位蟑螂的不要臉招數！」

也有人提醒大家，若有遇到相同的情形，建議先檢查對方車票才能避免不必要的麻煩，「要換位置要請對方出示她的票證，好心幫助別人的前提是不要讓自己受騙上當」、「真的不要隨便答應跟人家換，搞不好換了一個寂寞」、「新自強號沒有賣無座票吧，假裝去上廁所打電話通知車長來罰她錢（打到台鐵，說明車次、第幾個車廂、座位即可）」。

還有網友分享自己曾遇到的類似經歷，「不要臉的人很多，上次從桃園回台南，一個媽媽堅持坐我的位子還瞪我，最後不情願的帶著女孩去坐別的位子」、「上上週我搭的時候也看到兩個女生無座，一開始不知道，想說坐旁邊的應該有票，等座位主人過來，我還以為是自己坐錯。」

事實上，原PO貼文中該名換位女子早已違規，台鐵規定「使用非有效期間車票或票證乘車，應補收起程站至到達站間應付票價，如無正當理由並加收已乘區間百分之五十票價。」且台鐵自強對號列車無法使用電子票證搭乘，民眾還需多加注意。

台鐵 悠遊卡 火車 自強號

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