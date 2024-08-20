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回台灣不能用！他買這款電器遭日本店員狂阻止 知情人曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
近期，有網友在日本買Dyson吹風機時，被日本店員頻繁提醒「回台灣不能用」，建議他不要買，讓他感到不解。情境示意圖。圖／Ingimage
近期，有網友在日本買Dyson吹風機時，被日本店員頻繁提醒「回台灣不能用」，建議他不要買，讓他感到不解。情境示意圖。圖／Ingimage

日本向來是台灣人旅遊的熱門選擇之一，而有些電器在日本購買，比在台灣買更划算，因此不少國人赴日旅遊時，也會順便購買電器。近期，有網友在日本買Dyson吹風機時，被日本店員頻繁提醒「回台灣不能用」，建議他不要買，讓他感到不解。文章一出，隨即釣出不少苦主吐露經驗，也有知情人留言解釋原因。

一名網友在Threads發文表示在日本購物時，店員不斷提醒「Dyson吹風機帶回台灣不能用」，建議原PO不要買。後來原PO買Panasonic國際牌NA系列的吹風機，就沒有被店員提醒，而實際使用時也沒有出現問題。但對於日本店員的舉動，他仍然感到不解。

對此，有苦主現身說法，「我在日本買了Dyson回來都不能用！只能用最弱檔吹，用到強風就會跳電」、「同時間在日本各買了一支Dyson跟NA，Dyson常常插電後開關沒反應，或是吹到一半跳掉，NA完全沒遇過這種問題」。但也有網友表示沒有遇到類似問題，「日本帶回Dyson吹風機，用了7年還沒退役」、「現在Dyson服役中，目前還沒有出事」、「我也有買Dyson的吹風機，很好用，都沒問題欸」。

有些網友亦提出解方，「我都會把風跟熱度變成小一點，再關機跟開機，跟沒有用前面的吹嘴，就沒事了」、「Dyson機器會檢查電壓，吹沒幾秒就會自動停止。解法是花了1500多元買變壓器，血淚教訓跟大家分享」、「我也是買降壓器用，不過感覺風速好像也下降」。

有知情人則點出原因，「店員有解釋它的電壓相對敏感，容易跳掉」、「我有問過店員，店員的回覆是建議不要（買），因為Dyson是根據各國電壓去設定的，有可能會因為購買地的不同，造成吹風機的功率上有所影響」、「因為馬達的功率是經過工程師計算電流電壓設定的最佳值，所以很嚴格，以上問過Dyson馬達設計工程師的結果」。

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