台女遊日本在服飾店遭店員摸臀偷拍 店家護航稱「沒有監視器」

4名台灣女子到日本觀光購物，卻遭到連鎖服飾店「GU」的男店員騷擾，除了多次肢體碰觸外竟還疑似偷拍，被害人向店家反應求助卻被告知「剛好沒有監視器」，如此護航的行為讓原PO一行人感到很無助：「已經對日本幻滅了」。

一名女子在Threads上發文，前陣子在日本心齋橋逛GU時，遇到男店員偷摸朋友的屁股，還疑似偷拍她們，在被騷擾的當下朋友有先大叫，但卻無人跳出來協助，想向店家調閱監視器畫面證明，卻被告知偷摸的位置「剛好沒有監視器」。後來店家積極詢問是否還有能幫忙的地方，原PO一行人希望得到該名店員的道歉，店長卻回應「他已經下班了」，騷擾事件就這樣無從解決，讓原PO難過感嘆：「女生真的要好好保護自己，已經對日本幻滅了。」

而遭到偷拍的「當事者」也發文說明，自己在剛進店時就有感受到男店員的關切，「他就是一直在假裝折衣服、走路走很快，不斷營造出很擁擠匆忙的感覺」，除了多次在她身邊徘徊之外，還蹲在她腳邊疑似是在偷拍裙底，並且特意與同事調換位置要求幫她們結帳，藉此碰觸到肩膀、手臂甚至是臀部，讓她感到既生氣又噁心：「真的很噁、很病態，日本壓力大到真的只能靠做這種事情解放自己嗎？」

原PO向店家調閱監視器畫面，卻被告知被騷擾的地點「剛好沒有監視器」。圖／擷取自Threads

如此誇張的行徑讓網友直呼實在是太噁心，也有人留言分享自己曾在赴日旅遊時，遭到日本癡漢騷擾的經驗，「前幾天在心齋橋路邊巷子投飲料，被一個男的從臂部滑過，轉頭看的時候對方頭也不回，還把摸我的右手放在鼻子上聞」、「我也是前陣子去大阪看天神祭在人多的地方被襲胸，當下根本反應不過來，也沒抓到人」。

有網友向原PO建議可以和該服飾公司總部投訴，「可以把影片連結跟嫌疑犯照片集中起來，去GU官方用日文客訴看看，通常會有用」，若真的很害怕也可以選擇報警處理，「如果我是妳也同樣會報警，就算沒有用，起碼對疑犯有心理壓力，也比較不敢再向人施襲。」日本警察署報案電話為110，若不會日文者告知後可獲轉通譯中心處理。