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老外直呼「來台是個錯誤」一待不想走 讚雙北優勢：規畫縝密

聯合新聞網／ 綜合報導
一名菲律賓籍男子日前到雙北旅遊，直呼「來台灣是個錯誤」。 路透
一名菲律賓籍男子日前到雙北旅遊，直呼「來台灣是個錯誤」。 路透

台灣通常給觀光客「有人情味」、「食物好吃」等印象，近日有美版PTT之稱的Reddit一篇文章引起討論，原來是一名菲律賓籍男子透露，「來台灣是個錯誤」，因為這裡的環境棒到，讓他產生不想回家的感覺。

該名男子發文指出，他在7月時到雙北玩一周，雖碰上凱米颱風來擾，其中一天幾乎待在飯店，仍不減遊興，在其餘的時間盡可探索城市的角落。他指出，台灣有方便乾淨的捷運與高鐵、西門町的夜生活，還有走不完的登山小徑與自然步道，整體生活機能經過縝密規劃，相當高效。

原PO續指，他曾去過泰國、新加坡、日本及韓國，但亞洲國家中，只有台灣深深吸引他，沒辦法在這裡工作或念書，讓他感到有些遺憾，甚至回國後還在幻想能永遠住在台灣，「我想擁有這一切！」

貼文曝光後，一名同樣來自菲律賓的網友也有同感，他指出雖然日本是他最愛的國家，但只有在台灣讓他產生「不想回家」的感覺，或許是兩邊的氣候與植被很像，但台灣的基礎建設更發達。不過也有網友認為，旅遊短暫停留，看任何事物都會覺得特別美好，若要長住就另當別論，不但得面對各種文化差異、天然災害，甚至還可能發生種族歧視問題。

Reddit 菲律賓 觀光

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