超敢花！他不解月光族友人沒錢卻頻出國吃大餐 網曝關鍵原因力挺

面對低薪、高物價時代，許多人都衰嘆日子難過，想存錢買房、買車更是遙不可及的夢，因此許多人認為反正都買不起，不如及時行樂，對自己好一點。有網友觀察身邊友人發現，沒有儲蓄習慣但卻很捨得消費，甚至有負債，讓他覺得不解，似乎「沒錢的人比較捨得花」，引發熱議。

一位網友在「Dcard閒聊板」發文寫道，發現身邊一些朋友本身沒有儲蓄習慣，家中也沒礦，但似乎很捨得花錢。例如聚會吃飯時，一餐費用破千元，覺得沒有什麼大不了的，說「錢再賺就有了」，還頻繁出國遊玩，即便有負債也不在乎，這種消費觀讓她很難理解。好奇問大家，會不會覺得沒錢的人，似乎比有錢人更捨得花錢？

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「因為看不見未來，及時行樂吧」、「因為已經躺平了，路遙知馬力」、「反正存了也買不起房」、「沒生小孩為什麼不能大手大腳的花錢」、「能長期穩定存錢本來就不是一件容易的事，存錢本身就是一種違反人性的行為，尤其對於很多薪資不高的人來說，每月要存到有感的金額就等同變相縮衣節食，過著乞丐般的生活，或者犧牲生活品質去兼職多賺多存一點，有多少人能長期持續下去」、「+1沒錢更會花錢，我老公曾經說過一句話，沒錢就算存了，看到也只是多幾千幾萬，感覺多不了什麼 ？不如就花光光。」

也有人認為，「反而比較有錢的都隨意花，喜歡就買，吃東西也是都不吃完，飽就是飽了，直接放著，窮人如我覺得浪費，不過偶爾破千也沒關係吧，人總是要犒賞自己一下啊」、「有錢人也很捨得花錢，現在的消費者就跟生育者的經濟能力一樣是呈現M字型的，特別會花錢的跟會願意生小孩的，要嘛超窮、要嘛超有錢」、「我覺得反過來想，小時候過得很苦的，長大自己賺錢後比較容易花錢大手大腳，為了彌補小時候過的苦日子」。