快訊

PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

中共三大軍區司令員頻繁異動 是大規模軍事行動徵兆？

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

三重忠孝橋車道封閉 他被困橋上苦中作樂「就地賣早餐」

聯合新聞網／ 綜合報導
忠孝橋因事故全線封閉，有人受困橋上居然乾脆就地賣早餐。圖／擷取自臉書社團《爆廢公社》
忠孝橋因事故全線封閉，有人受困橋上居然乾脆就地賣早餐。圖／擷取自臉書社團《爆廢公社》

今天早上三重忠孝橋發生嚴重事故，一輛聯結車載運鋼梁掉落撞破護欄，壓毀橋下兩輛汽車，幸無人傷亡。目前車道全數封閉，橋上車輛動彈不得，不少上班族焦慮氣炸，但也有人樂觀面對逆境。

有網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一則影片，忠孝橋上車輛動彈不得，司機們都下車了解情況，一名早餐店送餐大哥乾脆直接在橋上做起生意，招呼大家來買早餐。

影片一開始大家還在互相詢問情況、如何下橋，一名藍衣大哥眼見可能還要被卡在橋上一陣子，乾脆叫賣起來：「吃早餐嗎？三明治、紅茶、奶茶、卡啦……」，其他人紛紛圍過去驚嘆：「真的有賣早餐欸！我嚇到！」並猜測大哥應該是原本要去送餐，結果被困在橋上，大哥也回「對，趕快賣」，詢問的人也真的買了一份三明治+鮮奶茶。

影片一上傳就吸引大量網友朝聖，「厲害，果然是做生意的」、「有家公司沒早餐吃了」、「美食天堂就是方便！」、「對向車道可以得來速嗎」、「苦中作樂，不然通車早餐都壞了」、「我只在馬路上看過賣玉蘭花，賣早餐倒是第一次」、「時間管理大師，可以吹一輩子了」。

早餐

延伸閱讀

台1高架聯結車鋼梁掉落砸2車 最新進度…出動吊車吊離鋼梁

影／載運鋼梁聯結車衝破三重台1線高架 橋面幾乎損毀

三重忠孝橋遭聯結車鋼梁撞破 侯友宜要追究業者這2責任

三重忠孝橋封閉網哀嚎塞爆！交通局：影響每小時1000到1500輛次

相關新聞

三重忠孝橋車道封閉 他被困橋上苦中作樂「就地賣早餐」

今天早上三重忠孝橋發生嚴重事故，一輛聯結車載運鋼梁掉落撞破護欄，壓毀橋下兩輛汽車，幸無人傷亡。目前車道全數封閉，橋上車輛動彈不得，不少上班族焦慮氣炸，但也有人樂觀面對逆境。

急診病患想喝水未被理會竟「翻床」 醫困惑：有力氣怎不自己倒水？

日前一名擔任急診醫師的網友在社交平台指出，自己在急診室值班遇到醫療暴力事件，一名患者因為沒任何人理會他想喝水的需求，就把床翻了，讓原PO困惑該名病患若身體不虛弱，為何不主動倒水。貼文一出，引起熱議。

「肚子好餓」外送員攜兒互動引鼻酸 內行人籲體諒：不按時吃飯普遍

日前一名網友在社交平台指出，自己在高雄市熱河街看到一名父親騎車載女兒跑外送，原PO聽到女兒對父親說，「把拔……我肚子好餓」，父親連聲道歉安撫她，並說自己快跑完外送了，讓原PO感到鼻酸。

她貪快橫越馬路首次遭違規開單 網不挺：小學生都知道不能闖紅燈

有些地方的巷子狹窄、路口不大但仍設有紅綠燈、斑馬線，有人會選擇逞一時之快橫越馬路，未遵照交通號誌通行，不僅危險也違法。有位女子穿越未劃有斑馬線的路口，遭員警攔下開單，她感到無言上網發文，卻未能獲得網友同情並指出「連小學生都知道不能闖紅燈耶」。

顏文字迎客？妹子見日藥妝包裝「^^」超不解 內行揭答案

「顏文字」是指通過各種符號、數字、甚至字母組成，用以表達說話者的心情與表情。近日一名女網友就表示，她在日本藥妝品牌上看到大大的「^^」，好像笑臉一樣，不曉得是什麼意思。貼文曝光後，內行人也出聲解答。

跟墾丁一樣…日本也有「盤子觀光區」！網狂點名人氣2地：當地人都不去

台灣墾丁近年來觀光業雪崩式下滑，旅客認為不如出國，讓業者哀苦連天。近日有網友好奇，日本有和墾丁一樣的「盤子觀光區嗎？」，最多人指出的是2個知名的觀光市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。