三重忠孝橋車道封閉 他被困橋上苦中作樂「就地賣早餐」

今天早上三重忠孝橋發生嚴重事故，一輛聯結車載運鋼梁掉落撞破護欄，壓毀橋下兩輛汽車，幸無人傷亡。目前車道全數封閉，橋上車輛動彈不得，不少上班族焦慮氣炸，但也有人樂觀面對逆境。

有網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一則影片，忠孝橋上車輛動彈不得，司機們都下車了解情況，一名早餐店送餐大哥乾脆直接在橋上做起生意，招呼大家來買早餐。

影片一開始大家還在互相詢問情況、如何下橋，一名藍衣大哥眼見可能還要被卡在橋上一陣子，乾脆叫賣起來：「吃早餐嗎？三明治、紅茶、奶茶、卡啦……」，其他人紛紛圍過去驚嘆：「真的有賣早餐欸！我嚇到！」並猜測大哥應該是原本要去送餐，結果被困在橋上，大哥也回「對，趕快賣」，詢問的人也真的買了一份三明治+鮮奶茶。

影片一上傳就吸引大量網友朝聖，「厲害，果然是做生意的」、「有家公司沒早餐吃了」、「美食天堂就是方便！」、「對向車道可以得來速嗎」、「苦中作樂，不然通車早餐都壞了」、「我只在馬路上看過賣玉蘭花，賣早餐倒是第一次」、「時間管理大師，可以吹一輩子了」。