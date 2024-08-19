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急診病患想喝水未被理會竟「翻床」 醫困惑：有力氣怎不自己倒水？

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師對病患在急診室的暴力舉動感到不解。 示意圖／ingimage
醫師對病患在急診室的暴力舉動感到不解。 示意圖／ingimage

日前一名擔任急診醫師的網友在社交平台指出，自己在急診室值班遇到醫療暴力事件，一名患者因為沒任何人理會他想喝水的需求，就把床翻了，讓原PO困惑該名病患若身體不虛弱，為何不主動倒水。貼文一出，引起熱議。

原PO在Threads上發文感嘆，又有醫療暴力事件發生在急診室，起因是一名患者想喝水，但醫療人員都在忙，沒有人理會他，接著該名患者就把床翻了，讓原PO質疑，為何不將翻床的力氣用在倒水上，更表示「要改善急診壅塞，促進翻床率，也不需要真的翻床吧……」。

網友紛紛嘲諷該患者，「身體力行的翻床率」、「這翻床率那麼高喔」、「真的『翻』床了」、「要不要一起來搬病人」。

也有網友關心起病床的重量不輕，該名病患是如何翻動的，「那床很重耶⋯他怎麼翻的？」、「這床很重耶，真的翻床」、「天啊這床很重耶，他居然翻得動」。

根據台灣高等檢察署網站，醫療暴力是指，「以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行」。醫療暴力會有刑事責任，如妨害醫療業務、救護業務，或毀損保護生命之設備等，最重可處3年以下有期徒刑。

醫師 醫療暴力

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