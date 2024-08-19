「肚子好餓」外送員攜兒互動引鼻酸 內行人籲體諒：不按時吃飯普遍

日前一名網友在社交平台指出，自己在高雄市熱河街看到一名父親騎車載女兒跑外送，原PO聽到女兒對父親說，「把拔……我肚子好餓」，父親連聲道歉安撫她，並說自己快跑完外送了，讓原PO感到鼻酸。

該名網友在Threads上發文表示，在熱河街看到一位女孩，看起來應該還在讀幼稚園或小一、小二，被父親載在機車後座，一起跑熊貓外送，等紅燈的時候，父親車正好停在原PO旁邊，女兒對父親表示肚子很餓，父親安撫她道，「對不起對不起……把拔快跑完了」，原PO說雖然只是短短兩句對話，卻讓他覺得有點鼻酸。

許多網友分享自己看過的外送員，「在台北信義區，遇過一個跑熊貓外送，騎殘障機車的女生，她沒有左手掌，有裝人工機械手掌，重點是她胸前，還背著一個，大約五六個月大的小男嬰」、「之前下大雨叫外送，取餐時發現是一個年紀很大的阿伯，原本是只要拿三百給他（原費用大概兩百多〉，果斷換成拿五百給對方，跟阿伯說不用找剩下給他當小費的時候，阿伯看起來很開心，但我內心很難過……阿伯年紀看起來比我爸爸還大，騎著一台很舊的摩托車戴著西瓜皮，臉上都是雨水，很捨不得」、「我遇過帶老婆的，兩人都是聾啞人士，應該是不放心把老婆一個人放在家」、「外送人員吃飯的時間都是不正常的，自己也有在跑所以能知道，有次自己叫外送，是中午餐期，發現外送員是一個媽媽背著小孩在跑，等她來了之後把手上另一份餐點給她，跟她說先吃再送吧，妳不吃小孩也要吃」。

也有網友發表自己的觀點，認為外送平台增加讓人謀生的機會，「我遇過不敢眼睛直視我，取餐跟他說謝謝，他一邊看地上一邊後退，嘴裡說著：『我不會回答！我不會回答！』猜想是很社恐，或者是亞斯之類的狀況，那時第一次覺得有外送這行業的存在真好，讓他們安安靜靜的，盡可能少接觸人的情況下，可以做一份養活自己的工作」、「外送平台增加工作機會（且門檻不高，願意吃苦的人有辦法謀生）」，但也有人表示，「希望外送平台不要再剝削他們了」。