她貪快橫越馬路首次遭違規開單 網不挺：小學生都知道不能闖紅燈

有些地方的巷子狹窄、路口不大但仍設有紅綠燈、斑馬線，有人會選擇逞一時之快橫越馬路，未遵照交通號誌通行，不僅危險也違法。有位女子穿越未劃有斑馬線的路口，遭員警攔下開單，她感到無言上網發文，卻未能獲得網友同情並指出「連小學生都知道不能闖紅燈耶」。

一名女子在Threads上發文，自己到馬路對面去買杯珍奶，突然被員警攔了下來，要求她提供證件，當場被開立「行人闖紅燈」的罰單一張，讓她氣到直接把罰單揉爛，表示「活到28歲被開單次數就三次，這還是第一次聽到開罰內容」。

不少網友在下方留言回覆，「連小學生都知道不能闖紅燈耶」、「這樣的常識居然有『成年人』不知道？」、「脆上怎麼都是違規的人說話最大聲，還完全不覺得自己有錯勒」、「可惜沒遇到酒駕」。原PO則反擊「想喝珍奶不能呀」、「你打這麼多手不酸，我眼睛看到都乏了」。

也有人分享自己在路上突然被開單的經驗，「之前摩托車大燈接觸不良，剛好被前方警察攔下來說沒開大燈罰300，我說有開呀指給他看，然後碰一下就亮，會馬上去修、也不是故意的，他只冷冷說故障罰600、沒開燈罰300，你選吧！」、「我朋友在台北也被開過行人闖紅燈，但他那次差點被撞，警察和罰款救了他一條命」。

還有網友認為，撇開原PO違規不談，轉角處的飲料攤販才應是警察取締的主要對象，「我敢說附近絕對隨便都有違規停車，但妳會看到警察開單妳之後過去開單違規停車的汽車嗎？不會，這時候他就會勸導了，至於路口違法擺設飲料店的店家，這種樣子的店少說隨便也十年以上」。

之前有網路謠傳「取締行人違規」開罰漲價的訊息，事實查核網站「MyGoPen」指出，「行人未依規定穿越馬路，依《道路交通管理處罰條例》處新台幣500元罰鍰，並非1800元。」逞一時之快未走斑馬線而直接橫越馬路，不僅暗藏極大的危險外，也是「違法」的行為。