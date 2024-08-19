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顏文字迎客？妹子見日藥妝包裝「^^」超不解 內行揭答案

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現日本藥妝品牌上出現大大的「^^」，就如同笑臉一樣。 圖擷自Mandom官方X
有網友發現日本藥妝品牌上出現大大的「^^」，就如同笑臉一樣。 圖擷自Mandom官方X

「顏文字」是指透過各種符號、數字、甚至字母組成，用以表達說話者的心情與表情。近日一名女網友就表示，她在日本藥妝品牌上看到大大的「^^」，好像笑臉一樣，不曉得是什麼意思。貼文曝光後，內行人也出聲解答。

原PO在Dcard發文指出，之前使用某日本牌子護髮油時，曾在包裝看到該符號，當下以為是滋潤度。但最近買了其他口罩噴霧，發現上面也有這個符號，「完全查不到，不曉得是什麼意思，請問有人知道嗎？真的很好奇！」

貼文曝光後，不少網友歪樓笑稱，「嘻嘻（的意思）」、「好可愛」、「他很開心」。也有專業網友指出，這其實是日本上市上櫃企業Mandom Corporation的商標，旗下有至少18個品牌，包括美妝Bifesta、男性髮蠟品牌Gatsby。

據了解，Mandom Corporation於1927年設立，總部位於日本大阪，主要製造及銷售各類男士用及女士用護髮、護膚、香水、除臭劑等美妝相關產品。而「^^」其實也是2021年5月間才啟用的新商標。

品牌 日本 美妝

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