跟墾丁一樣…日本也有「盤子觀光區」！網狂點名人氣2地：當地人都不去

台灣墾丁近年來觀光業雪崩式下滑，旅客認為不如出國，讓業者哀苦連天。近日有網友好奇，日本有和墾丁一樣的「盤子觀光區嗎？」，最多人指出的是2個知名的觀光市場。

網友在PTT發文，他表示鄉民都說飛沖繩比墾丁省錢，不過不知道是不是各國都有像墾丁一樣的盤子觀光區，如果要從日本選一個最像墾丁的觀光區「好奇會是哪邊，專坑盤子的？」

文章一出後不少人回應，「也是有，但沒墾丁誇張」、「日本觀光業很捲，沒競爭力一定淘汰」、「日本也會坑觀光客，但是不會像墾丁就是要一次把你的錢騙光」、「日本各大觀光地點也不遑多讓，尤其海鮮市場，坑殺觀光客不算少見，連日本人自己都在罵」。

最多人點名大阪的黑門市場和東京的築地市場，「黑門市場真的變很多，10年前是個好地方」、「黑門市場，當地人叫我不要去」、「築地都外國人在吃」、「黑門市場，去一次就知道這個地方不能去」、「各種市場啊，什麼號稱當地人的廚房的都是」、「築地很盤」。

也有人分享經驗，「黑門市場有1000日幣一盒的章魚燒，盤到不行，被日本人嗆爆，但我上個月去他還是賣一樣的價錢完全沒改」。