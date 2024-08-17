超商結帳「阿嬤優先」？店員堅持讓長輩插隊…網友全看傻

現在連排隊結帳都有「博愛結帳」？一名網友分享，近期去超商買東西，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「去超商結帳，被店員要求先讓後面的阿嬤結帳！各位會生氣嗎？」為題，指出近期到超商買東西，原本乖乖排隊等候結帳，輪到他時店員卻說「不好意思，我先讓老人家結帳」，他當下立即反應要按照順序，店員仍不理會，當他要投訴時，對方竟稱「我就是店長」。

這名網友進一步說明，該名店長說他們一直都有這樣的機制，雖然收到很多投訴，但堅持保持這樣的禮節，語氣和眼神都相當堅定，讓他好奇「請問各位，你會跟店家妥協嗎？」。

貼文一出後，多數網友都傻眼，紛紛表示「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？是我就東西放下不買了」、「向總公司投訴看看吧」、「投訴+留負評，記得把事跡寫上去，至少可以避雷」、「這是醫院嗎？高齡看診那個機制我真的白眼翻過去」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「曾經遇過店員問我趕時間嗎？不趕的話先幫後面的老太太結帳（真的很老，走路都走不太動了），當下覺得蠻貼心的」、「說不定對方拿著拐杖也許連站的都站不穩了，你還堅持要他排隊嗎？」、「如果老人有些困難，像是行動比較不便我可以」。