快訊

國家級警報發一次要4000萬元？立委解惑「1原因」免花錢

假帳案打亂藍白合反惡罷 謝國樑想邀柯文哲同台遭藍阻

議員爆都發局曾提醒京華城案涉圖利 柯文哲反嗆搏聲量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商結帳「阿嬤優先」？店員堅持讓長輩插隊…網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去超商買東西，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他相當傻眼。示意圖，路透
一名網友分享，近期去超商買東西，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他相當傻眼。示意圖，路透

現在連排隊結帳都有「博愛結帳」？一名網友分享，近期去超商買東西，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「去超商結帳，被店員要求先讓後面的阿嬤結帳！各位會生氣嗎？」為題，指出近期到超商買東西，原本乖乖排隊等候結帳，輪到他時店員卻說「不好意思，我先讓老人家結帳」，他當下立即反應要按照順序，店員仍不理會，當他要投訴時，對方竟稱「我就是店長」。

這名網友進一步說明，該名店長說他們一直都有這樣的機制，雖然收到很多投訴，但堅持保持這樣的禮節，語氣和眼神都相當堅定，讓他好奇「請問各位，你會跟店家妥協嗎？」。

貼文一出後，多數網友都傻眼，紛紛表示「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？是我就東西放下不買了」、「向總公司投訴看看吧」、「投訴+留負評，記得把事跡寫上去，至少可以避雷」、「這是醫院嗎？高齡看診那個機制我真的白眼翻過去」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「曾經遇過店員問我趕時間嗎？不趕的話先幫後面的老太太結帳（真的很老，走路都走不太動了），當下覺得蠻貼心的」、「說不定對方拿著拐杖也許連站的都站不穩了，你還堅持要他排隊嗎？」、「如果老人有些困難，像是行動比較不便我可以」。

年輕人 店員 超商

延伸閱讀

她曝同學「月經貧窮」一天限用三片衛生棉 網共鳴：不只我墊衛生紙

他見枕頭不唸「ㄓㄣˇ ㄊㄡˊ」嘆注音都變了 網糾正：從沒改過

連餐廳也有博愛座？他離座回來見位子被佔去 對方不讓還嗆聲

他貼10年前手搖飲價目表驚呼「好便宜」 勾起眾人回憶：想回到過去

相關新聞

飛機餐能多拿一份嗎？內行人曝「關鍵時機」最合適：通常都會給

飛機餐好不好吃，是不少人選擇航空公司的標準之一，一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商結帳「阿嬤優先」？店員堅持讓長輩插隊…網友全看傻

現在連排隊結帳都有「博愛結帳」？一名網友分享，近期去超商買東西，原本乖乖排隊等候，輪到他時店員卻說「先幫後面的長輩結帳」，直言雖然有收到很多投訴，但會持續保持這樣的禮節，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好友遲到「願意等多久」？過來人揭3關鍵：比較能接受

你有遲到的經驗嗎？一名網友分享，自己和朋友約吃飯，對方遲到了20分鐘，讓她不太開心，好奇發問「大家最久能接受遲到多久？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

連餐廳也有博愛座？他離座回來見位子被佔去 對方不讓還嗆聲

之前在大眾交通運輸上頻頻發生博愛座爭議，想不到有網友卻在餐廳遇到類似的狀況。這名網友發文表示，日前去餐廳用餐，服務生帶他入座後，因短暫起身離開，回來卻發現座位被一名老翁給坐了，對方還不肯讓，讓他最後氣得只能換位置。

她2個月電費2萬多元「高得太可怕」 網建議：更換三段式電表

台灣缺電嗎？這個話題一直在輿論浪頭上，日前更因台電董事長曾文生表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電，此一決定使得用電問題吵得更沸沸揚揚。有一位女網友在「爆怨公社」貼圖發文表示，自己7、8月營業用電，2個月共用4300多度，要繳新台幣21571元，覺得現在的電費也高得太可怕了。網友們看完貼文後，有人馬上建議，「如果您的用電時間可以在離峰時間，建議可以去申請更換三段式電表，可以省非常非常的多」。

他說「十元」五官好看是普在哪？ 網提醒：修圖後都可以長的很可愛

日前奧運金牌羽球國手王齊麟回國時，他的女友啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛（十元）進入機場管制區接機時，除了高調受訪，更因與男友大方放閃，搶了其他選手的光彩，引起媒體關注與大眾的熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。