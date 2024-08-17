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飛機餐能多拿一份嗎？內行人曝「關鍵時機」最合適：通常都會給

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。示意圖／Ingimage

飛機餐好不好吃，是不少人選擇航空公司的標準之一，一名網友分享，吃飛機餐是最快樂的事情，但聽說飛機餐通常都會多準備，沒發完就會丟掉，讓他好奇「能不能多拿一份？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「飛機餐真的可以向空服員多要嗎？」為題，指出常聽到有人說飛機餐都會多準備，反正沒發完也是丟掉，好奇能否向空服員多拿一份？同時也疑惑詢問時機，是等自己的吃完再要？還是等空服員收餐盤的時候再要？

貼文一出後，多數網友都點頭喊可以，紛紛表示「可以欸，上次搭星宇兩種主餐都吃到」、「我都是發給我的時候順便問，如果有多的可不可以給我，通常每次都有」、「通常準備剛好，除非有其他乘客不吃，或是空服員讓出」、「可以，但也要看有沒有多的，沒有就沒有」、「飛機餐好好吃，每次搭都會多要一份」、「你可以請他們晚一個小時再上餐，這樣就可以多拿幾份，因為那時才能確定有剩多少」。

此外，也有內行網友表示，詢問的最佳時機是全部餐都送完的時候，指出「等他們送餐完第一輪後去問」、「不要自己吃完了，空服還在幫其他人送餐的時候，你就急著問，等空服員已經『收完』所有的餐盒再問」。

空服員 航空公司 餐盒

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