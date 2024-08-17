好友遲到「願意等多久」？過來人揭3關鍵：比較能接受

你有遲到的經驗嗎？一名網友分享，自己和朋友約吃飯，對方遲到了20分鐘，讓她不太開心，好奇發問「大家最久能接受遲到多久？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「遲到最久接受幾分鐘？」為標題，指出近期和朋友約吃飯，對方竟遲到了整整20分鐘，讓她有點火大，但也說朋友之前都滿準時，只有這次遲到比較久，同時也好奇問大家「最久能接受遲到幾分鐘？」。

貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，紛紛表示「我有等過3小時，因為很閒就去看了電影之類」、「一小時內都沒差，找個咖啡店滑滑手機就過了，我還蠻喜歡有這種自己一個時間的在咖啡店有me time」、「半小時極限」、「無適當理由，1秒都不行」。

此外，也有部分網友認為遲到是小事，重點是「提早說、原因合理、雙方交情」這3大關鍵，指出「如果找得到人，理由可以接受，大概一個小時」、「以前會看熟不熟，熟的提早說，一小時也等，不怎麼熟的就10分鐘」、「有告知多久都可以，沒告知完全不行」、「看人、看原因」、「看對象吧，不熟就忍不了」。