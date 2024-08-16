連餐廳也有博愛座？他離座回來見位子被佔去 對方不讓還嗆聲

之前在大眾交通運輸上頻頻發生博愛座爭議，想不到有網友卻在餐廳遇到類似的狀況。這名網友發文表示，日前去餐廳用餐，服務生帶他入座後，因短暫起身離開，回來卻發現座位被一名老翁給坐了，對方還不肯讓，讓他最後氣得只能換位置。

原PO在Dcard以「老人現在連內用都需要博愛座是不是？」為題發文，他說日前去一家餐廳用餐，店裡都是由店員來指定客人座位，好方便他們管理人流。店員帶位之後，他拿著東西先到櫃檯結帳，沒想到回座位時，卻看到自己位子被一名老翁給佔去。

原PO說這名老翁一進到店裡，沒有經過店員指定位置，就直接坐在他的座位上，跟對方表明後，老翁卻用台語回嗆，「關我什麼事？我沒看到東西佔位」，然後就是一頓怒罵，讓原PO最後只能無奈地請服務生幫忙換座位。他感嘆「連吃飯都有博愛座，需要禮讓老人先坐了」。

不少人看了忿忿不平，「店家有夠爛，明明能請他離開的，你的位置還要讓人，根本欺負人」、「那你做人也太客氣了吧…對這種人真的不要客氣欸，他們會這麼不要臉，一部分就是被大家慣出來的」、「以前我也會忍著自己換位置，我現在會罵回去。有很好的老人，也有那種原本就很壞的人變成老人」、「這個世界真的很讓人痛苦，有心想要禮讓的人總會被這種人搞到心灰意冷，真的是壞人變老欸」、「很多老人家就蠻沒禮貌的，上次我拿東西佔位置，也還是被老人家給坐」。

但也有網友認為這與年紀無關，純粹是個人行為問題，「可以請店員處理就好，因為是他們安排的座位。另外，這跟老人不老人其實也無關，就是個人行為」、「跟年紀沒關係，純粹個人品格問題」、「店家縱容問題，不是現在老人都這樣」、「不只是老人家而已，這是個人公德心問題」。