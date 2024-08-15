她2個月電費2萬多元「高得太可怕」 網建議：更換三段式電表

台灣缺電嗎？這個話題一直在輿論浪頭上，日前更因台電董事長曾文生表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電，此一決定使得用電問題吵得更沸沸揚揚。有一位女網友在「爆怨公社」貼圖發文表示，自己7、8月營業用電，2個月共用4300多度，要繳新台幣21571元，覺得現在的電費也高得太可怕了。網友們看完貼文後，有人馬上建議，「如果您的用電時間可以在離峰時間，建議可以去申請更換三段式電表，可以省非常非常的多」。

原PO在貼文表示，現在的電費也高得太可怕，自己開紅茶冰店，7、8月這2個月用電4300多度，雖然是營業用電，但是要繳的電費，跟人家大品牌有製冰機設備一堆的飲料店卻差不多，實在太可怕了。

台灣在綠電為先，核電廠相繼停止運作的政策下，電費日漸上漲，有網友建議原PO，「如果一直都是4千多度，妳要改善的應該是更換耗電的設備吧」、「建議妳先檢查電器，說不定電器老化或是損壞才吃大電」、「沒事的，我一個月就比妳還多」、「我家兩台冷氣24小時開著，電腦3台有一台不關機，其他家電都是一級省電，這次電費新台幣2000多元，以前2個月下來要新台幣1萬2千元，心一狠家電慢慢都換成省電的，尤其冰箱老舊真的吃電惡魔」。

有人安慰原PO，「有異議就上網申請複查，去拿妳之前的電費比較。話說台灣的水電費比一堆非洲國家還便宜」、「營業用電本來就比較貴」、「設備新舊跟效率，也有很大影響」、「餐廳更恐怖，只要暑假都要5.6萬」。

更有網友幫原PO試算，「用電4300度，一個月2150度，一天要71.6度，24小時運轉，一小時要3度，等於3000W運轉一小時，看起來設備不小台」、「應該要檢查所有用電設備的功率，恐怕是藏有吃電怪獸」，最後有人分享不同處理方式，「營業用電費本來就比較貴，不然妳可以用簽契約，容量不要用超過就好」。