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他說「十元」五官好看是普在哪？ 網提醒：修圖後都可以長的很可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟女友陳詩媛(左)，因進入管制區接機引發爭議。航警局澄清一切依法辦理。聯合報系記者黃仲明/攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌王齊麟女友陳詩媛(左)，因進入管制區接機引發爭議。航警局澄清一切依法辦理。聯合報系記者黃仲明/攝影

日前奧運金牌羽球國手王齊麟回國時，他的女友啦啦隊「樂天女孩」陳詩媛（十元）進入機場管制區接機時，除了高調受訪，更因與男友大方放閃，搶了其他選手的光彩，引起媒體關注與大眾的熱議。

有一位網友在Dcard以「其實她滿可愛的啊」為題發文表示，陳詩媛五官好看、有臥蠶、小臉，不知道普在哪？貼文一出，馬上就有網友留言說「可以不要精修圖嗎？她照片跟影片差超多」。

原PO貼文一開頭就直言，「大家標準也太高了吧！」他說不知道大家為何要抨擊十元外表很普什麼的，他查了一下十元的ig，也不少好看的照片，他認為十元的「五官好看、有臥蠶、小臉，不知道普在哪」。

網友們看完貼文內容後，紛紛回應說，「修圖我也可以長的很可愛」、「可以不要精修圖嗎，她照片跟影片差超多」、「嗯？可是她根本不是長這樣」。另外也有人不認同的是陳詩媛的行為，「我們撇除外表，十元的行為很多都不ok，行為不好，可愛都沒用」、「是真的可愛，只是行為不可愛，像是自詡為金智媛的部分」、「就行為來說就很不討喜，但抨擊長相的確實沒必要了」。

有人純粹以啦啦隊成員的角度來討論，「以啦啦隊來說，身材臉蛋確實很普通啊，老實說一開始認識她，就是看到影片想說這個女生怎麽短短肉肉的，跳舞也不太行，不像啦啦隊的，後來才知道是70（齊麟）的女友」、「你看過她的影片嗎？跟照片差很多欸，完全普到不行。當啦啦隊是浪費位子，手短腿短，整天講男友，完全沒看出優點」。

有韓星金智媛的粉絲抱怨說，「原本對她沒啥感覺，但看到她說自己像金智媛之後超反感，不要侮辱我女神欸」、「這種你覺得她正、可愛，你現實生活中是不是都沒看過正妹呀」，也有人在旁滅火說「王齊麟自己喜歡就好了，酸民在喊什麼燙」。

王齊麟 陳詩媛

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