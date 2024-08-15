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賺皮肉錢有多危險？ 過來人揭「出租女友」後遺症勸退：身心必受影響

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享自己當「出租女友」的經驗，直言從事這類行業可能會有3大後遺症，勸退想販賣青春的女孩。示意圖／ingimage
一名女網友分享自己當「出租女友」的經驗，直言從事這類行業可能會有3大後遺症，勸退想販賣青春的女孩。示意圖／ingimage

現在人生活步調忙碌，為了維持基本生活，有些人甚至必須犧牲社交，因此漸漸有人選擇休假時找出租男、女友，只求短時間的陪伴感。一名曾從事出租女友賺外快的網友表示，雖然僅短短當過2個月的出租女友，但卻彷彿看盡天下怪人，她還點出從事這行可能會有3項後遺症，直言身心必定受影響，勸退想從事這行的女孩們。

一名女網友在Dcard分享「出租女友真實經驗」，原PO表示曾短暫當過2個月的出租女友，坦言網路上尋求這類服務的客戶太多怪人，細數2個月內碰到為數不少的奇葩事，便發文勸退想踏入這行的女生們。

原PO還整理5點曾遇到的困擾：

1.一堆不禮貌、態度不佳或想要強迫性交易，或者硬要約奇怪地點見面。
2.精神有狀況，或是語帶威脅的網友。
3.很多人並非單身，甚至是有婦之夫。
4.警察會巡邏抓性交易，先假裝約妳，如果是純約會就不用擔心。
5.自稱包養、酒店經紀，「遇過都是假的」。

此外，原PO和客戶聊天過程中，得知其他從事出租女友的女生甚至碰過白嫖、性侵、情緒失控的客戶等慘事。原PO表示，透過事先通電話篩選客戶，雖然2個月內僅當過4次出租女友，但4人都十分有禮貌，其中1人還成為目前穩定交往中的男友。

最後，原PO強調從事這類行業可能會有以下3種後遺症：

1.可能會變得失去理智，底線越拉越低。
2.金錢觀一定會改變，建議把錢拿去上課、買3C產品和民生用品、繳房租等。
3.自信心、身心、戀愛觀必定受影響。

「出租女友」經驗文曝光後引起網友論戰，有人批評「包養妹就包養妹，講出租女友不會比較高尚」、「可以不要物化女性嗎」；不過也有人緩頰，「一定會有人想過要做這種出租女友，看完原PO的描述更知道整個環境，決定自己要不要去做，或是如果真的做了要注意什麼事情才不會讓自己陷入危險」，原PO也出面回應「我聽過去做酒店的女生她們的故事確實蠻慘的，但出租女友也蠻多危險，所以發文勸退」。

Dcard 包養 女友

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