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工程師男友突買衛生棉…她疑惑「該擔心嗎？」 網曝真相：比乖乖撐得久
不少工程師都會將綠色乖乖放在電腦或設備旁，讓電子產品能夠「乖乖運作」。一名網友和男友去超市買菜，她看到衛生棉有優惠就順手拿了一串，男友看到後堅持要她再拿一包綠色包裝的，一問之下才得知是要放在公司電腦旁，但她仍然相當疑惑，「我該擔心什麼嗎？」。
一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，下班後她和男友去超市買菜，剛好看到衛生棉品牌「靠得住」草本系列有優惠，買一串附贈整包護墊相當划算，於是就順手拿了，但男友卻一直堅持要她再拿一包綠色的衛生棉，令她相當疑惑。
原po也解釋，買衛生棉不是問題，但男友從來沒幫她買過衛生棉，這是他第一次主動要買，而且很清楚知道要買哪種款式，一問之下男友才說，要帶去公司放電腦旁邊，但也沒有多解釋原因，只說「講再多我也聽不懂」，於是她想問問網友們，只知道電腦要放乖乖，「我該擔心什麼嗎？」
網友紛紛表示，「他們最近機器可能一直壞哦，還蠻多會放乖乖跟靠得住」、「公司實驗室也有人放，我還以為他幫太太買的忘記帶回家」、「就希望器材都靠得住啊...字面上就很明白了啊，不要太緊張」、「科學的盡頭是玄學，而且這招是台灣神秘力量」、「新都市傳說？」、「靠得住可以放3-5年，比乖乖撐得還久」、「妳該擔心的是他放到過期再拿回來給妳用」。
有網友解釋，「靠得住也是有幫助的正向意義喔」、「靠得住真的有列為機械守護神的行列了」、「再大的（流）量也靠得住」、「這也跟乖乖的道理一樣」、「靠得住綠色用意、用法、用途就跟乖乖綠色一樣」、「顧名思義啊，電腦機器都『靠得住』！」、「為了機器可以正常運作XD…綠色是因為正常燈號是綠燈」、「不就諧音梗嘛」、「有些公司規定不能有食物，所以改放綠色靠得住」。
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