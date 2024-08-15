苗栗4房要價3千萬！學霸高中生嘆買不起 「想出國工作不回來了 」

房價越來越高，尤其雙北幾乎都是千萬起跳，讓許多人覺得根本買不起，轉而往桃竹苗地區尋找標的。一名網友表示，讀高中的小姪子感嘆，現在苗票房價4房漲到近3000萬，覺得買房無望，「打算填資工以後出國工作不要回來了」，引發熱議。

一名網友在「PTT Gossiping板」以「苗栗4房3千萬，高中生：看不到未來」為題發文，表示和就讀竹科實驗高中、目標設定醫學系的姪子聊天，兩人談到房價問題時，姪子說現在苗栗頭份4房的房價已經漲到近3000萬，覺得買房無望，讓他決定升學打算填資工科系，以後出國工作不回台灣了。

姪子的想法讓原PO相當驚訝，苗栗生活成本比台北低，4房售價竟要3000萬，「苗栗欸？這還是我認識那個快破產的苗栗嗎？」

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言回應，「是真的」、「10年前苗栗市就有2000」、「頭份嚴格來說是新竹的蛋白區」、「頭份算竹科生活圈，房子貴很正常」、「頭份要買早該買了，大家在炒才想=韭菜」、「再不買就五千萬囉」、「雪上加霜的是，中古屋跟租房跟漲，日子越來越難過」、「矽谷資工party結束得差不多了，你姪子畢業後確定能留美國嗎」、「有新青安了，現在還買不起是你的問題」。