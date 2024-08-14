快訊

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

Pixel 9系列定價比一比這款漲價4千！Google官方預購禮一次看 買它賺11800元

阿嬤見外送員嫌棄「賺不了多少錢」…她超尷尬 網曝：很多不缺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為外送員示意圖。聯合報系資料照片
圖為外送員示意圖。聯合報系資料照片

行行出狀元，每個職業都是值得尊敬的。一名網友的阿嬤常常會在外送員面前嫌棄，「做外送賺不了多少錢」，認為考公務員才是真正的鐵飯碗，每次取餐都令她相當尷尬，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她有時懶得出門時會訂外送，但阿嬤總會在外送員面前說，「做外送又賺不了多少錢，不知道為什麼要做外送，考公務人員才是真正的鐵飯碗」，令她尷尬到想堵住阿嬤的嘴，「到底要多丟臉」。

由於正值暑假，天氣常常飆到30度以上，阿嬤早上去田裡做事，回來時是正中午，要原po去買午餐，這時她想著訂外送就不用出門了，但阿嬤卻認為，自己去買菜才不會有問題，「外送的話他就會給已經煮好放涼的菜，搞不好會有問題」。原po一聽相當傻眼，認為阿嬤看不起外送員就亂講無憑據的話，每個行業都值得被尊重。

此文一出，引起不少熱烈討論，網友紛紛表示，「跟阿嬤說很多做外送員是當做運動的啦，很多都是在收租的，我知道的太多，還有家裡很多地的，他靠自己在存錢開店（已經進行中），真的很多不缺錢，有些也是缺，用眼睛看到的不一定是全部」、「無法讓阿嬤閉嘴的話，請你盡量親自取餐，我是外送員的話會覺得超不舒服的」、「左耳進右耳出就好，老人家觀念肯定改不了，不要嘗試據理力爭，你只會更生氣，你的觀念沒問題就好」、「阿嬤一定是沒看過開跑車送外送的，我看過…富二代出來體驗人生」。

有網友則認為，「還是有觀念跟得上時代的老人家，那也不能說妳阿嬤有錯，畢竟當公務員才穩定應該是每個台灣小孩都聽過的話」、「老人家觀念跟年輕人不一樣是很正常的事，基本上我尊重老人的意見，會聽他們講話，但更相信自己，絕不會照他們的想法做，他們也不能拿我怎麼樣，我都成年了」、「老人家的話聽聽就好，畢竟成長的時空背景都不一樣，我們也不見得瞭解他們以前的生活型態，他們更是跟不上現在時代的變遷，不用太計較」。

外送員

延伸閱讀

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？｜元氣網

「幫我跟他說…」備註欄留4字全網吃瓜 Lalamove司機：當分手擂台？

不適用勞基法 家事移工、承攬外送員成法外孤兒

外送給300元小費！客人備註「12字」網傻眼：感覺好賺又難賺

相關新聞

阿嬤見外送員嫌棄「賺不了多少錢」…她超尷尬 網曝：很多不缺錢

行行出狀元，每個職業都是值得尊敬的。一名網友的阿嬤常常會在外送員面前嫌棄，「做外送賺不了多少錢」，認為考公務員才是真正的鐵飯碗，每次取餐都令她相當尷尬，引起熱烈討論。

討厭吃一類食物被當異類！她形容口感像「濕抹布」引網共鳴：找到同溫層

每個人都有自己不喜歡的食物，我們也應該尊重他人的飲食習慣。近日有網友發文，表示自己不喜歡吃蛋撻（蛋塔）和派，因此被朋友視為「超級大異類」。

新竹「天使小姐」是妳嗎？協尋原因曝光 數千網友被暖哭：好人有好報

有句話說台灣最美的風景是人，近日有網友發生車禍時，遇到一名善心人士幫忙，讓她相當感動，事後發文協尋新竹「天使小姐」．．．

蛤？取貨開箱驚見「蛤蜊」賣家急道歉 釣出各種荒謬贈品：收過壁虎

開箱商品是網購後最令人興奮的環節，但你有收到過其他「驚喜」嗎？一名網友在Threads上發文分享，自己開心訂的包裹一打開竟然有一顆蛤蜊！貼文一出經網友轉發後，吸引不少人在下方留言自己有趣的經驗。

澳洲打工度假驚見背德一幕！「出軌沙發激戰」 女方事後淡定吐3字

出國打工度假是許多人的目標清單之一，可能是大學畢業後，或是工作一陣子後選擇出國增廣見聞。近日，一名男網友在Dcard抱怨澳洲打工度假的荒唐事，他表示一共3男3女...

同車出遊被開罰由駕駛獨扛？她怨朋友不分擔 網：好好開根本沒這問題

和朋友一起開心出遊選擇自駕又方便又省錢，但被開罰單的時候，應該均攤費用還是駕駛自己承擔？一名網友在Dcard上發文詢問「跟朋友開車出去玩，乘客應該擔多少責任？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。