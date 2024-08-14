阿嬤見外送員嫌棄「賺不了多少錢」…她超尷尬 網曝：很多不缺錢

行行出狀元，每個職業都是值得尊敬的。一名網友的阿嬤常常會在外送員面前嫌棄，「做外送賺不了多少錢」，認為考公務員才是真正的鐵飯碗，每次取餐都令她相當尷尬，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她有時懶得出門時會訂外送，但阿嬤總會在外送員面前說，「做外送又賺不了多少錢，不知道為什麼要做外送，考公務人員才是真正的鐵飯碗」，令她尷尬到想堵住阿嬤的嘴，「到底要多丟臉」。

由於正值暑假，天氣常常飆到30度以上，阿嬤早上去田裡做事，回來時是正中午，要原po去買午餐，這時她想著訂外送就不用出門了，但阿嬤卻認為，自己去買菜才不會有問題，「外送的話他就會給已經煮好放涼的菜，搞不好會有問題」。原po一聽相當傻眼，認為阿嬤看不起外送員就亂講無憑據的話，每個行業都值得被尊重。

此文一出，引起不少熱烈討論，網友紛紛表示，「跟阿嬤說很多做外送員是當做運動的啦，很多都是在收租的，我知道的太多，還有家裡很多地的，他靠自己在存錢開店（已經進行中），真的很多不缺錢，有些也是缺，用眼睛看到的不一定是全部」、「無法讓阿嬤閉嘴的話，請你盡量親自取餐，我是外送員的話會覺得超不舒服的」、「左耳進右耳出就好，老人家觀念肯定改不了，不要嘗試據理力爭，你只會更生氣，你的觀念沒問題就好」、「阿嬤一定是沒看過開跑車送外送的，我看過…富二代出來體驗人生」。

有網友則認為，「還是有觀念跟得上時代的老人家，那也不能說妳阿嬤有錯，畢竟當公務員才穩定應該是每個台灣小孩都聽過的話」、「老人家觀念跟年輕人不一樣是很正常的事，基本上我尊重老人的意見，會聽他們講話，但更相信自己，絕不會照他們的想法做，他們也不能拿我怎麼樣，我都成年了」、「老人家的話聽聽就好，畢竟成長的時空背景都不一樣，我們也不見得瞭解他們以前的生活型態，他們更是跟不上現在時代的變遷，不用太計較」。