好心被雷親！朋友借手機弄丟連半價都不賠 網提醒：可告侵占

該借朋友手機嗎？一名網友在Dcard哀怨求助，自己和好友到越南自助旅遊，沒想到朋友的手機被當地飛車黨搶走，好心的原PO恰巧多備了支手機就借朋友，回國前朋友竟然又搞丟了，原PO詢問半價賠償卻被朋友拒絕，她火大詢問「大家覺得多少價格合理」。

原PO表示因為兩人是自助旅行，被搶劫後也不知道如何處理只好作罷，剛好原PO的家人出國前送了她新手機，而舊手機也沒什麼問題就兩台一起帶來越南，朋友手機被搶後，剛好可以借她應急。沒想到，回國前一天朋友把她的手機也搞丟，連為什麼不見都不清楚。回國後，她跟朋友提起賠償，朋友卻覺得自己已經很衰了，原PO也只是借她不要的手機為什麼要賠。原PO哀怨表示，就算有新手機她也還有在使用舊的那台，況且功能完整。

體諒朋友心情，原PO提出半價賠償，並補充說明裡面的電池剛換、手機殼很貴又有很多來不及備份的照片，朋友還是嫌太貴。

貼文曝光不少網友直言「當然是原價，裡面還有一堆個人訊息跟照片，沒加錢就不錯了」、「去請賣手機的估價，不然就看一下網路上二手行情」、「這個朋友，也當作認清真面目，不用交心了」、「你覺得合理的價格就合理，他不賠就不用做朋友了」、「覺得要全部賠償，畢竟裡面有很多你自己的資料在，跟別人借東西本來就要保管好」、「她堅持不給妳賠償，可以報警提告侵占，畢竟事實上就是她拿走了然後沒有歸還」。

也有網友提醒原PO手機個資的部分要注意。「你手機裡有沒有什麼重要資料，要提防她是不是假借弄丟名義，實際上想從你手機得到資料」。