討厭吃一類食物被當異類！她形容口感像「濕抹布」引網共鳴：找到同溫層

每個人都有自己不喜歡的食物，我們也應該尊重他人的飲食習慣。近日有網友發文，表示自己不喜歡吃蛋撻（蛋塔）和派，因此被朋友視為「超級大異類」。

原PO在Dcard以「因為我討厭吃這類食物被視為超級大異類」發文，表示自己非常討厭蛋撻和派。在她看來，這類食物的餅皮很難吃，內餡又不軟不硬，「像咬著濕掉的抹布」，讓原PO會生理性地反胃。不論餅皮、酥皮還是一般的麵皮，原PO都無法接受，連經典的肯德基蛋撻都不行。

原PO還說，在高中上家政課時，由於時間緊迫，老師往往安排大家做小點心，而且常常是做派和蛋撻，即便有時是做鹹派，上面有原PO可以接受的蔬菜，但因為它們已成為派的一部分了，因此原PO一律不接受。

原PO每次都只能把自己的成品送給朋友吃，久而久之大家也知道她討厭蛋撻和派了。原PO也說現在自己有嘗試克服對蛋撻和派的厭惡，但沒有成功。

文章引來不少網友留言，不少人表示討厭派其實算常見，「蠻常見的阿，我看很多人吃蛋撻只挖中間的吃欸」、「我完全不碰蛋撻，也討厭派皮」、「終於找到同溫層了，每次吃肯德基都要挑沒蛋撻的套餐，討厭酥皮濃湯」、「哈哈台有訪問過害怕蛋撻的男生，因為他覺得有東西會從蛋撻裡面衝出來，不能看到任何撻形食物」。