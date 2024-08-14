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討厭吃一類食物被當異類！她形容口感像「濕抹布」引網共鳴：找到同溫層

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己不喜歡吃蛋撻和派，因此被朋友視為「超級大異類」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己不喜歡吃蛋撻和派，因此被朋友視為「超級大異類」。圖／ingimage

每個人都有自己不喜歡的食物，我們也應該尊重他人的飲食習慣。近日有網友發文，表示自己不喜歡吃蛋撻（蛋塔）和派，因此被朋友視為「超級大異類」。

原PO在Dcard以「因為我討厭吃這類食物被視為超級大異類」發文，表示自己非常討厭蛋撻和派。在她看來，這類食物的餅皮很難吃，內餡又不軟不硬，「像咬著濕掉的抹布」，讓原PO會生理性地反胃。不論餅皮、酥皮還是一般的麵皮，原PO都無法接受，連經典的肯德基蛋撻都不行。

原PO還說，在高中上家政課時，由於時間緊迫，老師往往安排大家做小點心，而且常常是做派和蛋撻，即便有時是做鹹派，上面有原PO可以接受的蔬菜，但因為它們已成為派的一部分了，因此原PO一律不接受。

原PO每次都只能把自己的成品送給朋友吃，久而久之大家也知道她討厭蛋撻和派了。原PO也說現在自己有嘗試克服對蛋撻和派的厭惡，但沒有成功。

文章引來不少網友留言，不少人表示討厭派其實算常見，「蠻常見的阿，我看很多人吃蛋撻只挖中間的吃欸」、「我完全不碰蛋撻，也討厭派皮」、「終於找到同溫層了，每次吃肯德基都要挑沒蛋撻的套餐，討厭酥皮濃湯」、「哈哈台有訪問過害怕蛋撻的男生，因為他覺得有東西會從蛋撻裡面衝出來，不能看到任何撻形食物」。

也有網友分享自己討厭的食物，「我是不喜歡海綿蛋糕」、「我不喜歡吃巧克力，但是小時候沒有大人願意相信小孩子不喜歡吃巧克力」、「我是討厭炒高麗菜」、「有人跟我一樣不敢吃水果嗎，所有的水果，碰都不敢碰，超困擾」、「我不能接受酥皮濃湯的酥皮還有沾濃湯的麵包和薯條，真的懂那種抹布感」。

蛋撻示意圖。新華社
蛋撻示意圖。新華社

Dcard 巧克力 肯德基 點心

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