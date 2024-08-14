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蛤？取貨開箱驚見「蛤蜊」賣家急道歉 釣出各種荒謬贈品：收過壁虎

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友取貨開箱驚見蛤蠣，賣家急道歉。示意圖／ingimage
有網友取貨開箱驚見蛤蠣，賣家急道歉。示意圖／ingimage

開箱商品是網購後最令人興奮的環節，但你有收到過其他附贈的「驚喜」嗎？一名網友在Threads上發文分享，自己開心訂的包裹一打開竟然有一顆蛤蠣！貼文一出經網友轉發後，吸引不少人在下方留言自己有趣的經驗。

一名網友為了即將到來的演唱會訂購大量應援貼紙，在近日收到貨後卻發現，自己的貨裡竟然出現一顆蛤蜊。詢問賣家後，對方表示可能因為自己裝箱後沒有馬上封箱，讓家裡養的貓咪把蛤蜊殼丟進箱子裡，並提出補償措施和道歉。網友則回覆沒有關係，只是覺得很荒謬。

貼文一出，有趣的故事吸引許多網友轉發。其中一篇底下更是有不少人分享自己曾經經歷的各種驚喜故事，「沒事啦我前幾天喝蛤蜊湯喝到珍珠」、「我以前賣沒用到的筆記本，不小心把桌上的英文課本也一起包起來寄出去」、「我的怎麼送我壁虎」、「很久以前買網拍的鞋子，裡面夾著一張紙條寫：MM、QQ加號碼」。也有網友戲說「驚不驚喜？意不意外？我家貓送你的禮物」、「幸好不是把貓包進去了」。

另外，原PO也特別發文強調，蛤蜊是掉在包裝外，內容物沒有弄髒，跟團的買家不用擔心。

由 @isabellathatgirll 發佈
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團購 蛤蜊

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