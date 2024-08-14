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新竹「天使小姐」是妳嗎？協尋原因曝光 數千網友被暖哭：好人有好報

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發生車禍，遇到善心人士幫忙，上網發文協尋新竹「天使小姐」。示意圖/ingimage
近日有網友發生車禍，遇到善心人士幫忙，上網發文協尋新竹「天使小姐」。示意圖/ingimage

有句話說台灣最美的風景是人，近日有網友發生車禍時，遇到一名善心人士幫忙，讓她相當感動，事後發文協尋新竹「天使小姐」，文章曝光千名網友被女子的善舉暖哭，紛紛表示「好人有好報」。

該名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，表示自己在7月15日出車禍，想找到當時幫助她的「天使小姐」。她透露，當天下班騎機車在新竹寶山路發生車禍，當下躺在地上爬不起來，衣服也被掀起，導致她整個肚子外露，但因為手遭到撞擊實在無法動，連想拉一下都沒辦法。

原Po說，當時傍晚太陽很大，躺在馬路上真的很燙，在她等待救護車到來的期間，原以為自己要變烤乳豬了，幸好這時出現一位善心小姐，拿了一件外套蓋在她的腰上，「對當時的我來說簡直天女下凡」。因此，她希望能找到這位小姐親自向她道謝，並將外套還給對方。

文章曝光，網友們看了相當感動，紛紛表示「小姐會有福報的」、「她是不是長髮？有可能是勇者欣梅爾」、「跟我一樣去年車禍，當下也是一位小姐幫我用車擋在後面！那時候也Po文要找她但也找不到」、「我們前幾年也是車禍，有幾個人圍繞在路上幫我們擋著等救護車來，當時昏迷在路上爬不起來，有些人做善事不求回報，只能祈求老天爺保佑她他們好人一生平安」。

新竹 車禍

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