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澳洲打工度假驚見背德一幕！「出軌沙發激戰」 女方事後淡定吐3字

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在澳洲打工度假的男網友抱怨，某日回家卻驚見室友在沙發上「出軌激戰」，事後女方淡定回應3字，讓原PO自嘆「是我太單純？」示意圖／ingimage
一名在澳洲打工度假的男網友抱怨，某日回家卻驚見室友在沙發上「出軌激戰」，事後女方淡定回應3字，讓原PO自嘆「是我太單純？」示意圖／ingimage

出國打工度假是許多人的目標清單之一，可能是大學畢業後，或是工作一陣子後選擇出國增廣見聞。近日，一名男網友在Dcard抱怨澳洲打工度假的荒唐事，他表示一共3男3女同住，某日回家卻驚見室友在沙發上「出軌激戰」，事後女方淡定回應3字，讓原PO自嘆「是我太單純？」

一名男網友在Dcard以「澳洲打工度假顛覆三觀」為題發文，他表示包括自己，總共3男3女合租房子，其中2名台灣男生、1名大陸男生，女生則是1名台灣籍、1名大陸籍與1名菲律賓籍。雖然需要共用衛浴、餐廳、廚房與客廳，但6人都有獨自的房間，原PO表示起初第一周住得還算舒適，豈料隨即發生一件讓他此生難忘的荒謬事情。

原PO回憶，某日下班返回租屋處，一開門就驚見台灣籍的男女室友在沙發上全裸連結運動，即使三人視線交接，沙發上的男女依然忘我繼續大戰。原PO提到，當下疑似還聞到女生私密處的濃厚味道，嚇得馬上跑回房間躲起來，「剛剛到底看了什麼？真是震撼啊」。

此外，原PO表示隔天上班撞見昨日的沙發女主角，正當原PO尷尬得不知該如何是好時，女室友卻表示沙發做愛不用在意「很正常」。原PO聽聞後反問室友不是早有男友，為何還要劈腿？想不到對方秒回「反正人在國外，做什麼事男友也不知道」，女室友甚至還爆料早和另一名大陸籍男室友連結過。

資訊量過大讓原PO不知如何回應，甚至萌生想獨自搬出去住的念頭。室友開放的性關係讓原PO十分不解，「澳洲打工度假share house裡面都是這樣玩來玩去的嗎？還是我太單純了？」

文章曝光後，有網友和原PO同樣吃驚，「我看了什麼？也太可怕，我住的share house都很正常，下半身管不住的人到哪都一樣⋯」、「我去兩年的奇葩事加起來也沒有這一件這麼扯」、「我現在也在澳洲，也被你的故事顛覆了三觀，如果親眼所見我應該會被震撼到直接買機票回台灣」、「近朱者赤，趕快換個正常的環境吧！也有很多認真工作存錢念書，準備考試的華人群，你下次要慎選室友」。

不過也有人認為「打工度假換換愛」並不用大驚小怪，「過去的經驗是在工作旅社看到的玩比較亂，因為各國人混雜。建議調適自己，人家要怎樣是人家的事」、「超級…正常…之前在美國也看過，大家好像覺得亂亂愛沒什麼，因為外國開放。但有這種思想的都是外來學生，真正在當地生活的還是偏保守居多」、「我在伯斯，然後我覺得都很亂欸，至少我聽到很多當事者在分享，無論台灣、韓國、中國的圈子都是這樣」。

Dcard 出軌 室友 打工度假 澳洲

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