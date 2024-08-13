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父母太過沉迷宗教 男怨「沒救了」：希望有個正常的家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨父母自從信奉宗教後，不再關心他。圖為拜拜示意圖。圖／ingimage
一名網友抱怨父母自從信奉宗教後，不再關心他。圖為拜拜示意圖。圖／ingimage

宗教可以給人安定的力量，但是太過沉迷，可能影響家庭和諧、人際關係。日前一名網友抱怨，父母沉迷宗教後不再關心他，20年來一家人沒有坐在一起吃飯，坦言「羨慕別人有一個正常的家庭」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，父母自從沉迷宗教後，關心宗教的時間比關心孩子還多，讓他直言「我覺得家人沒救了」。

原PO透露心聲「全家人至少20年沒在餐桌吃飯了，好希望跟別人一樣有個正常的家，回家真的很空虛，看著窗外鄰居都在圍爐聚餐，我悲從中來」。

對此，有網友分享經驗「只要信某宗教的人，每個人都會全心全意付出投入宗教，他們可以不要家庭、不要孩子，但不能脫離宗教，身囗意完全奉獻，金錢也完全奉獻。我媽媽就是這樣的信徒，她每天早晚都會跪拜6000個響頭，非常有毅力」、「我有親友借錢捐款，然後錢還不出來，自殺告別人生，這真的不能碰」、「辛苦你了，宗教都是教人向善的，你的父母親也許是生活比例放錯了，或是你可以試著了解他們的想法？畢竟你的心聲，只有你自己能解決」。

拜拜 父母

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