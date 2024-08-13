同車出遊被開罰由駕駛獨扛？她怨朋友不分擔 網：好好開根本沒這問題

和朋友一起開心出遊選擇自駕又方便又省錢，但被開罰單的時候，應該均攤費用還是駕駛自己承擔？一名網友在Dcard上發文詢問「跟朋友開車出去玩，乘客應該擔多少責任？」

原PO表示第一次跟朋友開車出去玩，共四人是兩對情侶，因為飯店在比較偏僻的地方，所以決定開車，剛好原PO男友願意提供車，司機也由男友擔任，可以省去租車或計程車的費用又更方便。原PO表示有試探性地詢問對方，「如果真的不小心被開罰單能否一起分擔金額」，朋友男友卻不願意，認為被開罰單是原PO男友個人的失誤，不應該算在他們頭上，除非是臨停被開單那種大家一起決定的才會共同分擔。原PO表示理解，但自己這邊出車又出司機，出車禍肇責最大也是司機，他們卻連分擔罰單都不願意，感覺對駕駛超不公平的，忍不住說「他是最累的那個人耶」。

原PO補充真的要找最便宜的方式就是到當地租機車，但是對方兩位都沒有機車駕照，也不可能一人載一個太奇怪。而對方也有提乾脆搭公共運輸然後叫計程車不要開車，可是原PO覺得這樣又要多花錢，也不可能說「那你們自己去搭車，我跟我男友慢慢開車好了」，她表示目前打算問對方能不能幫忙負擔油錢，也不行的話下次大概不會再找他們出去了，結尾問「不知道大家覺得這樣合不合理？」

貼文發布引來不少人討論，「朋友一群人出去玩都是說好有事一起扛，如果有什麼罰單的當然也是一起分」、「罰單司機、油錢乘客」、「你覺得不公平那就不要出車，因為兩方想法不同」、「感覺對方沒有想要互相的意思，容易鬧得不愉快」，不過也有網友補充經驗，認為其實乘客不需要負擔罰金，「想到幾年前我朋友的朋友開車，結果一整趟都開超速整個嚇死我們」、「被開罰單讓他自己付」、「罰單駕駛自己負責，就算駕駛技術不好，但很守規則，有好好看導航、遵守限速，哪有這麼容易吃罰單」。