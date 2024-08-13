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台南租屋1度電收7.9元…房東自誇佛心 她公開超扯對話反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在台南成大附近租房子，結果房東夏季每度電收了7.9元，讓她氣得上網po文。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
女網友在台南成大附近租房子，結果房東夏季每度電收了7.9元，讓她氣得上網po文。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

夏季電價上路，民眾荷包已經縮水，近日有租客表示她在台南成大附近租屋，1度電被收了7.9元，房東更把漲電價的行為大甩鍋給台電，並表明自己也虧錢，租客認為電價被超漲得太誇張，怒把和房東的對話po上網請網友們評評理。

該名租客在Dcard論壇租屋板以「租屋奇談 台南租房夏季電費7.9塊」為題發文，表示在搬進去住之前，房東就把電價調漲為夏季電價為1度6.5元，然而前陣子又在樓梯間貼公告說夏季要收7.9元，後來她看到六、七月電費總共得繳3400多元，認為不合理，因為她平日在學校，假日也不在台南。

原po跟房東反映得到的回應卻是「台電收她太多，她根本沒有賺錢甚至賠錢」，房東還說自己已經很佛心了。原po表示，當初搬進來時也有提過要不要把舊型的冷氣換掉，因為比較耗電，房東則秒回「妳們買就可以呀」。

不少網友看完紛紛留言說「1度快8元是什麼概念啦」、「還佛心咧…要不要乾脆門口擺個功德箱算了」、「當房東的最不用怕虧錢，都她在講就好了啊」，原po也回說「搬進去簽約那天她就說她賺這個只有吃便當的錢…我現在倒想看看她都吃什麼種便當」。

「現在公電還要自己出哦？我之前都包在房租裡，現在房東也太好當，都不用成本」、「之前看過夏季電費每度7元的，覺得已經很誇張了，這個直接搞一個浮動自己看心情喊價，大開眼界」、「有夠不合理」、「我租的這邊目前夏季冬季都是一度5元，妳那房東真的很坑」。

另外，其他人則建議原po可以請房東出示繳費單，然後跟鄰居電費加一加，就知道有沒有超收了，「如果自己有獨立電表也能拍起來，直接檢舉」、「好驚人的電費⋯有沒有考慮換租屋處」、「先申請租屋補助，再檢舉逃漏稅」。

Dcard 台電 電費

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