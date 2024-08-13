女子分享自己開車美照 網見「三狀況」急勸阻：是三寶行為

最近社會上的車禍案件層出不窮，如何正確開車、防衛駕駛成為所有人上路必學的課題。就有女網友PO出自己赤腳、兩腳並用開車的照片，引起其他人大驚直喊「超危險！」

一名網友在臉書社團「匿名公社」中發文，表示「能這樣開車的人應該不多～」，只見圖片中她光著雙腳，一腳踩在煞車、一腳踩在油門踏板上，而駕駛座左側還置放了兩雙鞋子。如此誇張的行徑讓眾多網友們直言「太危險、三寶行為！」

網友PO出自己雙腳開車，且駕駛座還堆放物品的照片。圖／擷取自臉書社團「匿名公社」

網友見「赤腳、兩腳開車、踏板旁放雜物」三狀況，留言回覆非常危險，「妳說一腳煞車一腳油門的三寶嗎？」、「先不討論赤腳，駕駛座千萬不要放東西」、「鞋子滑去卡住剎車或油門可就刺激了」、「鞋子放在那很危險，不小心卡到妳的煞車或油門的事情就大了，雙腳開車也很危險！」、「這種開法過彎超車反應快三秒，但是妳必須是個老司機」。

也有人幽默暗諷原PO，「兩腳並用，要幫車子截圖喔？」、「快捷鍵在方向盤上面」、「總有一天會看到社會新聞，煞車！煞車！三寶：我踩了啊！它沒反應跟隔壁老王一樣」、「我們都誤會三寶了，其實三寶有賽車手的技能」、「這樣早晚會出事，所以建議她中午再出門」。

事實上，臺北市區監理所小型車駕駛人路考評分標準中就有寫道，「以左腳控制煞車踏板」該項扣16分（且得連續扣分），因此，自排車開車的正確姿勢應該是使用右腳變換操控煞車及油門，以確保行車的安全性。