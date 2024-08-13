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他被拉去夜唱刷了3萬元憂「錢拿得回來嗎」 網驚嘆：恐只能自己吞
和不熟的朋友出去消費你敢先付錢嗎？一名網友在PPT抱怨，自己被朋友拉去夜唱，等到要付錢的時候有些人跑了，剩下的人也沒有要付錢的樣子，而服務員已經來回跑很多次，壓力之下讓他先摸摸鼻子刷了卡，一刷就是3萬塊，現在他想把錢討回來卻不知道怎麼要。
原PO表示，因為是一大群人去唱歌，又是各自帶朋友，整場有20個人但他只認識3個。要結帳的時候已經有很多人先離開，而剩下的人也沒有要付錢的意思，看著服務員來了兩趟、三趟，看不下去的他只好含淚先刷卡。刷完之後才意識到不妙，認識的朋友幾乎都走了，這場聚會也沒有一個群組可以聯絡，刷卡金額高達3萬讓他直言「真的蠻怕收不回來的」。
雖然朋友答應幫他一起找人，但他還是非常不放心，原PO忍不住抱怨問「這種時候大家願意當先結帳的那個人嗎？」
貼文吸引大批網友留言驚嘆，「根本不會去參加這種局」、「你這波就當學費吧」、「超多不熟的就不要幫刷了啊」、「先走的沒留人頭費就走也是很無恥」、「不熟的還敢先刷？盤子」、「這狀況應該是只能自己吞了」、「我是不會刷啦」。
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