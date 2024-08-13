平日餐廳、賣場擠滿…他驚「台灣人不用上班？」內行人揭2關鍵：很正常

現在連平日都很多人！一名網友分享，自己在禮拜一的中午，前往吃到飽餐廳用餐，發現餐廳竟每桌都坐滿，回想之前平日下午去好市多，結帳隊伍也排非常長，好奇「台灣這麼多人平日都不用上班嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人平日都不用上班嗎？」為題，指出禮拜一中午前往吃到飽餐廳吃飯，一進餐廳竟發現每桌都坐滿，讓他相當驚訝，回想到之前平日下午去好市多購物，結帳隊伍也滿滿人潮。

貼文一出後，不少網友直言很多人都是排班或輪班制，紛紛表示「很多工作不是正常休六日」、「有人休周一」、「上晚班或大夜班也是有可能的」、「可以請特休阿」、「不是每個人都週休六日的，像餐飲業很多休周一，或是排班制周一沒班要上」、「很多服務業的休週一啊」。

也有部分網友指出可能是工作類型不同，指出「吃東西或採購可能就是他們的工作，上班的定義沒那麼狹隘」、「做業務的，也可以隨時跑去涼一下」、「房東哪需要上班」、「還有夜市、菜市場、風景區那種攤販」。