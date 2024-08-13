搭高鐵自由座幫人佔位！列車長逮到證據秒祭1招 乘客全叫好

台灣高鐵設有自由座車廂，但也有乘客遇過不少佔位的狀況。對此，一名女網友分享，近期搭乘高鐵時，有乘客從南港站上車後，就在自由座車廂佔位，後續被列車長抓到佔位事實，當場直接開罰！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「threads」表示，周五下班要搭高鐵回到台中，從南港站上車就人潮滿滿，卻有一名乘客霸佔位子，聲稱朋友在其他車廂過來的路上，就連列車長前來詢問，該名乘客也是相同回覆。

這名女網友進一步說明，後來這名乘客的朋友，一直到台北站才上車，列車長竟立即現身，要求佔位男乘客補票，加上罰款一共55元，且過程不允許對方辯解，直接拿機器開單，讓她大讚「這一幕我看了覺得很開心，我覺得女列車長真的太帥了」。

貼文一出後，許多網友都大讚「這列車長很棒，下班時間還佔位真的很要不得」、「佔位就是要罰款啦，列車長沒做錯」、「這列車長記性真好，反應也很快」、「我覺得佔位應該要罰10倍，不然才55元」、「太值得推薦了這個列車長！」、「自以為聰明，列車長比你更聰明」。

此外，也有部分網友分享自身遇到佔位經驗，指出「我還看過從高雄北上幫台中的女朋友佔位子，他從高雄開始就站著一個位子，到台中站後他女朋友上車，坐在他旁邊一起搭到台北」、「昨天我也看到一個，她把包包跟食物放在隔壁位子，製造對方去上廁所的樣子，等朋友上車再移走」、「昨天搭對號座回台中，有自由座旅客來坐對號座的空位，也是女車長把他們趕去通道，或自由座的走道」。