吃到飽火鍋「打包單點高麗菜」遭拒！顧客飆罵神經病 店員難過：好幾天睡不好

通常經營吃到飽的餐飲業者，都會立下規定禁止客人打包。不過日前有一家主打個人小火鍋的店家，卻因為客人想把單點的高麗菜打包帶走，被服務生拒絕，因而起衝突，甚至客人還惡言相向，讓服務生難過得好幾天都無法睡覺，引發兩派觀點。

一名女網友在Threads發文指出，自己在一家火鍋店上班，店家主要販售個人鍋，有提供生菜沙拉、涼麵，以及各種主食免費吃到飽。顧客上門點餐時，機器都會顯示「不提供打包服務」，必須按下「同意」的選項，才能進行下一步繳費，倘若按下「不同意」就無法結帳出單，也就無法在店裡用餐。

原PO附上一段影片，指出有一名客人除了點小火鍋，還單點一份高麗菜。由於在店裡吃不完想打包帶走，當下服務員有立即告訴客人無法打包，客人聽完之後，口氣和態度就變差了。原PO身為店長，隨即上前跟客人柔性勸導，不過客人一直堅稱高麗菜是自己花錢買的，執意要打包帶走，還要求原PO拿出證據，證明單點的高麗菜不能帶走。

於是，原PO帶客人過去點餐機看規定說明，「他（客人）看到證據後惱羞成怒，一直瘋狂大吼，還說要打去客訴我，轉向說是我服務態度不好」。原PO委屈表示，「我真心不懂，到底有哪位聖人被人這樣吼，還可以好聲好氣地回覆，還罵我神經病」，也透露自己已經難過到好幾天都睡不好，不解為何會遇到為難服務業人員的顧客。

貼文一出，有網友深表同感，「我們是個人鍋+蔬食自助吧吃到飽，之前也有客人用壽星優惠換了30多片肉，我們還讓他肉打包，但其他自助吧食材不給打包，就回去負評說我們怕客人吃。送你那麼多肉，還讓你肉打包走還要負評，可惜不是當場，真想洗他臉」、「發現自己站不住腳時，10個有9個都會說『服務態度差』」、「我都說好，會主動給他們電話，還會報上我的姓名，反正有監視器」、「我是鍋物業的前輩，教你一定要全程微笑，對方越咆哮，你越情緒穩定，就是一個我靜靜地看你裝逼，你要說我很差沒問題，說服務態度不好也沒問題，不管說什麼都沒問題也不重要，老娘就是不准打包」。

有網友詢問原PO，「我也納悶，免費提供的（包含吃到飽的任何東西）都不能打包很正常，但單點的為什麼不行？有時候就是吃不完，想把額外付費的單品帶回家不行嗎？」，對此原PO也解釋，「如果可以打包，那是不是客人來，只要把免費吃到飽的部分吃飽了，他點的鍋就可以外帶打包了？一鍋最便宜160元，可以吃兩餐，太好康了啦！這種賠錢生意應該沒有哪位老闆願意做吧」。