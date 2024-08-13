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與友出遊幫出房費 對方男友指「自願的」反討油錢！她無奈：該付嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友與朋友出遊付完所有房錢，卻反被討油錢。圖為旅遊示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage
一名網友與朋友出遊付完所有房錢，卻反被討油錢。圖為旅遊示意圖，非新聞當事人。 圖／Ingimage

和好友出遊旅行是放鬆心情的好方法，但出遊時金錢觀念不合可能會引發爭執。一名網友近日在Dcard上發文提問，與好友和好友男朋友一起去旅行，自己主動報銷住宿費卻被對方討要車的油錢，她不解問「所以我還是要付油錢給他嗎？」。

原PO在文章詳述了故事經過，自己和朋友從國中認識到大學，暑假前安排了去台中的小旅行順便慶祝好友生日。訂房時，好友表示男友也想參與，而且可以順便載他們去台中，原PO覺得畢竟是好友生日可能想要男友一起，之前的相處經驗也覺得對方好相處，最後訂了兩間房間，規劃完成後住宿、價錢、行程也都透過好友傳給她男友確認過。

旅行途中大部分都是各付各的，用餐時假設是600元，原PO會自行負擔300，剩下300由好友他們一起支付。旅途中只加了一次油，費用約1000元上下，而原PO訂的房間則是2200元一間，考慮到沒有分擔油錢，原PO在回家後表示房錢由她來出。沒想到當天晚上朋友就打電話來說男友抱怨「為什麼她沒有付油錢」，朋友雖然和男友表示原PO負擔了全部住宿費，油錢的部分就不用平分，但男友卻認為兩者不一樣「一個是原PO自願要出的，一個是本來就該給的」，尷尬的處境讓原PO不知如何是好，上網詢問到底要不要付油錢。

貼文曝光後不少網友替原PO抱不平，「令人傻眼⋯她男友是習慣了妳幫他付飯錢了吧」、「傻眼，要算那麼乾淨嗎」、「得了便宜還賣乖」、「妳朋友也蠻白目，要是我男友這樣問，我一定自己坦下來不會再跑去和妳說」、「妳朋友和她男友也沒有要付房間錢的意思，不然也早該開口說要付房間錢了」、「退房時就該付了卻還特別打來跟妳說油錢」、「雖然跟妳說不用付，以後別一起出門了」。

不過也有人認為可能原PO表達得不夠清楚，「他可能會覺得房間錢是妳跟妳同學說好的，不知道妳們之間的金錢往來狀況」、「油錢是他出的，不能跟妳同學該付的錢混為一談」。

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