神秘力量不只乖乖？國稅局櫃台擺「麥仔茶」 諧音梗曝光網笑：學起來

在台灣，許多工作環境會擺上一包綠色的乖乖，期望可以保佑工作順利，電腦、機器等器材運作順暢。有網友前往國稅局辦事情時，觀察到櫃檯擺放鋁箔裝的麥仔茶，不禁聯想到台語的諧音「別吵啦」，引發熱議。

台灣的乖乖文化享譽國際，許多行業都將「綠色乖乖」視為「守護神」，深信擺放後能讓機器、生產線或工作環境平安順遂。至於為何只能選用「綠色乖乖」，民俗專家廖大乙表示，五行的木、火，土、金、水，以木為首，而木的代表色為綠色，象徵活力、茂盛及蓬勃生機，亦如同機器順利運作或交通號誌可通行時，都是顯示綠燈的道理一樣。

不過，有網友在Threads貼出一張照片，指出國稅局的辦公桌電腦旁邊擺放的不是乖乖，而是兩罐麥仔茶，好奇「是不是叫台灣鯛不要吵Mài tshá--lah!」。原PO也在留言區提到，「我有特地觀察其他窗口，一樣的擺法兩罐，看來是整個單位的共識」、「可能放乖乖已經鎮壓不住刁民了，我第一次見」。

對此，許多網友表示，「看來乖乖只對機器有用，對人要用麥茶」、「不可能諧音梗用得這麼透徹，愛死」、「看來乖乖也壓不住了，我明天也要買來補上」、「原來如此，我今天看到還在想為啥？放乖乖也就算了，放麥茶幹嘛？」、「服務業都要學起來」、「直接買一箱了」。

有自稱教師的網友出面留言，「原來台灣除了乖乖之外還有這個都市傳說，那新學期我也要買一組去教室放，讓學生Mài tshá」，另外還有餐飲業者提問，「我們餐廳有賣麥仔茶，偶爾還是會有鯛出現，還是有收錢的不算？」，得到的解答是「要花錢擺著，聽說不能喝」。