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小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

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聯合新聞網／ 綜合報導
人有三急，尿急的時候找不到廁所可以隨地解放嗎？。圖／123RF
人有三急，尿急的時候找不到廁所可以隨地解放嗎？。圖／123RF

人有三急，尿急的時候找不到廁所可以隨地解放嗎？一名網友在Threads貼上一張擷圖，圖中是一位媽媽帶著年幼的孩子在路邊解放，上面文字寫道「這媽媽超噁」、「小孩尿急就叫他脫褲子直接尿在排水溝」。原PO表示孩子還小，有必要發文公審嗎？

原PO在文章中寫道「都知道小孩是尿急了，還有必要拍上來公審嗎」、「為何要跟小孩計較」、表示小孩的器官都還沒成熟要他憋尿是不對的，就是有這種人才會有越來越多家長不敢帶小孩出門。

文章貼出吸引不少網友共鳴，「我認為這位媽媽，已經做最適當的處理方式了」、「低齡小孩就是這秒跟你說要尿尿，下一秒就尿給你看」、「不懂那麼多人要苛責什麼，她今天也有清理」、「如果你看了不開心覺得影響市容，請拿照片報警，Po文的意義到哪在哪」、「媽媽急得汗流浹背然後還要被公審，很慘」。不過也有網友建議可以向附近的商家借廁所，盡量避免這樣的情況發生。

根據我國《廢棄物清理法》第二十七條規定，隨地便溺的行為可處1200元至6000元罰鍰。不少網友分享經驗談，提供建議給需要帶幼童出門的媽媽，「公務機關、便利商店、醫院、加油站都會借」、「真的很急右邊走兩三步有樹，樹下也算是隱蔽的」、「我會攜帶小塑膠袋…或者外出小尿壺…小男生比較方便處理」。

廁所 親子

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