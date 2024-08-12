孩子抽電子煙屢勸不聽怎麼辦？ 網建議父母先以身作則

根據衛福部國民健康署調查，110年國中學生紙菸吸菸率為2.2％，其中一半以上吸菸的原因僅僅是「好奇」而去嘗試。就有家長發現自己國小剛畢業的孩子和同學購買「電子煙」來使用，不知該如何是好。

一名家長在臉書社團「匿名公社」中發文，說明自己的孩子即將升上國中，在暑假時發現他和國小同學購買電子煙來抽，還時常泡在撞球場，與孩子溝通過後他表明自己不會再犯，也將得來的物品交到母親手中，近日卻被發現他持續與陌生人通訊購買電子煙，讓母親不知該如何才能斷了他吸菸的行為。

有網友在底下留言回覆原PO，認為應該要嚴重處理，才能有效警告孩子，「報警啊，讓他嚇到一次就夠了，電子煙現在就是違法不能抽不能買賣」、「不能自律就他律，他律還沒效就斷金援」、「沒有什麼是打一頓不能解決的⋯如果有，就打兩頓和打到乖為止」。

也有人建議，青春期的孩子若是越限制、越要做，不如帶著孩子一起嘗試拒絕菸害，再說明父母的擔憂是什麼，「你跟他溝通吧⋯⋯小時候我爸越不讓我抽菸，我越要反著來」、「放手讓他抽，抽到得肺癌他就會怕了，就會自己戒了」、「如果身邊有大人在抽煙，那他抽啥大概都一樣，環境問題」。

菸害防制法第 12 條規定第 1 項規定：未滿十八歲者，不得吸菸，違反者，應令其接受戒菸教育，且父母或監護人需到場，若無正當理由未依通知接受戒菸教育者，處以新臺幣兩千元以上一萬元以下罰鍰。

而電子煙早在112年3月22日公告施行，全面禁止包括電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。因此不論是吸食電子煙亦或者是販售，都是違法的行為。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康